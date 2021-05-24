أوقاف المنيا تنفي واقعة «هزار الكفن» بأحد مساجدها: «مش عندنا»

نفى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنيا، واقعة ظهور شخصين أحدهما ملفوفاً داخل «كفن»، وملقى على أرضية أحد المساجد، بينما ظهر الآخر يحاول خنقه على سبيل المزاح، مؤكداً أن هذه الواقعة لم تحدث داخل مساجد المحافظة.

وقال وكيل أوقاف المنيا إنه تم مخاطبة جميع مديري الإدارات والمفتشين بمراكز المحافظة التسعة، للتحقق من تلك الواقعة، وتبين أنها لم تحدث بأي مسجد داخل محافظة المنيا، منوهاً أنه بتصوير وفحص اسماء المساجد القريبة من الاسم المتداول، تبين أنها غير المسجد الذي تم نشر صوره، مطالباً من لديه أي معلومات عن حدوث هذه الواقعة، ويعرف المسجد الذي وقعت فيه، أن يبلغ مديرية الأوقاف، وسيقوم وكيل الوزارة بالانتقال للفحص بنفسه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صوراً أفاد متداولوها بأنها جرى التقاطها داخل مسجد «العطا» في محافظة المنيا، لشخصين أحدهما ملفوفاُ داخل «كفن»، وملقى على أرضية المسجد، وظهر الثاني وهو يحاول خنقه على سبيل المزاح، وهو الأمر الذي تسبب في حالة غضب بين مجموعة من مرتادي التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا الأمر يمثل اعتداءً على قدسية المسجد.

وقام أحد الشخصين اللذين ظهرا في الصور، بنشر بعضها عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، ليتداولها البعض على موقع التواصل الاجتماعي، مما دعاه إلى حذفها، بعد الهجوم الشديد الذي لقيه من الكثيرين.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنّ هذا الفعل مرفوض داخل المسجد، كما أنّه تعدٍ على قدسية المسجد التي أمرنا الله أن نحافظ عليها، وذلك لأن هذه الصور غير لائقة، كما أنّ هذه الواقعة لن تمر مرور الكرام، حال التأكد من صحة الصور داخل المسجد.

وأضاف «حسن» أنّ الوزارة تفحص الصور للتأكد من حقيقتها، لاتخاذ الإجرءات القانونية ضد المقصرين، حفاظاً على بيوت الله، كما أنّ الوزارة ستحاسب المقصرين حال ثبوت الواقعة.