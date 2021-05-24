قانوني يوضح عقوبة صاحب صورة خنق صديقه داخل الكفن في المسجد: «تأديبية»

أثارت عدة صور التقطت داخل «مسجد العطا» في محافظة المنيا، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يخنق آخر ملفوفا داخل كفن على أرضية المسجد، على سبيل المزاح، ما نتج عنه حالة من الغضب بين رواد موقع التاوصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتحرك وزارة الأوقاف؛ لمعرفة حقيقة الصورة، ومحاسبة المقصرين.

تعليق صاحب الصورة

وأوضح الشاب «أ س» الذي ظهر في الصورة وهو يخنق صديقه داخل الكفن، إنه كان يعلم صاحبه طريقة تكفين الموتى الصحيحة، حيث إنه يعمل في هذه المهنة مع والده منذ سنوات، مضيفًا في حديثه مع «الوطن»، أن الصورة التقطت منذ عامين، ولكنه نشرها على صفحته منذ 3 أيام، وحذفها بعد الهجوم الشديد عليه.

قانوني: الفعل لا يشكل جريمة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يخنق آخر ملفوفا داخل كفن، لا تشكل أي جريمة جنائية، والفعل لا يخضغ لأي وصف من أوصاف قانون العقوبات المصري، لافتًا إلى أنه قد يكون هناك مسؤولية تأديبية إدارية فقط للمشرف على المسجد.

وأضاف «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، أن الفعل في الصور لا يشكل أي اعتداء، أو إساءة على المسجد، مشيرًا إلى أنه ليس كل ما يثير غضب الناس يجرمه القانون، وكذلك ليس كل ما يحبه الناس يبيحه القانون، مستندًا إلى عدد من الأعمال المنتشرة بين الناس ويجرمها القانون، مثل التهرب الضريبي، وسرقة التيار الكهربائي.

السعداوي: القصد الجنائي في الفعل منعدم

وأشار أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إلى أن المشهد في الصور ترفضه الأخلاق، لكن الواقعة في مجملها شخص يعلم صديقة طريقة تكفين الموتى، وأطبق على عنقه بقصد الدعابة، موضحًا أن الفعل الجنائي لا يخضع إلى جريمة إلا إذا كان هناك القصد الجنائي، وإذا كان منعدما فإن الفعل غير مجرم، والمسؤولية إدارية تأديبية تقع على المسؤول عن المسجد فقط.