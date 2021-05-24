شكري: نأمل وجود تحرك واهتمام دولي يترجم لحل شامل وعادل لقضية فلسطين

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تأمل أن يكون هناك تحرك دولي واهتمام دولي للتطورات الأخيرة التي حدثت في قطاع غزة بين الفلسطينيين والإسرائليين، ويأمل أن التحركات تنبء عن وجود اهتمام دولي، يجب أن يُترجم لمسار عملية سياسية، والتوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي من رام الله، أن مصر تسعى أن يكون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة، موضحًا في الوقت ذاته، أن هناك علاقة خاصة تربط بين القيادتين المصرية والفلسطينية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس محمود عباس أبو مازن.

وتابع: «هناك تعاون بين المؤسسات والأجهزة المصرية، مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل الاستقرار والسلام، وسوف نستمر في هذا العمل بكثافة وإخلاص، حتى نصل إلى الهدف الذي نبتغيه».