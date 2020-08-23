سجن طالب 5 سنوات أحدث عاهة مستديمة بجاره في المنيا

قضت، اليوم الأحد، محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة طالب ثانوي بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني، بعد اتهامه بإحداث عاهة مستديمة بجاره.

وقال مصدر قضائى، إن المحكمة عاقبت المتهم "م-س"، 18 عامًا، طالب، ومقيم بمركز مغاغة، بالسجن 5 سنوات، لقيامه بفقء عين المجنى عليه "ميلاد.ف"، والتسبب في إحداث جرح في عينه، محدثًا بها عاهة مستديمة، وفق ما جاء في تقرير الطب الشرعى في الواقعة، والتي أحالها المحامي العام لنيابات شمال المنيا في أواخر ديسمبر الماضى لمحكمة الجنايات.

وأضاف المصدر، أن المحكمة ألزمت المتهم بالمصاريف وتعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض، وذلك بعدما استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم والشهود، واطلعت على تقرير الطب الشرعي في القضية التى قُيدت تحت رقم 1301 لسنة 2019 كلي شمال المنيا.

وتعود أحداث الواقعه إلى مشاجرة بين المتهم والمجني عليه في 17 أغسطس من العام الماضى بإحدى قرى مركز مغاغة، بسبب خلافات الجيرة.