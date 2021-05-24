عامل يفقد ابنته الكبرى وعفش الصغرى في حريق ببني سويف

10 دقائق فقط كانت كفيلة باحتراق منزل عامل، ومصرع ابنته الكبرى الطالبة الجامعية، ونفوق 8 من الماعز مصدر دخل الأسرة، واحتراق فرش عرُس ابنته الصغرى، إثر نشوب حريق منزله ببني سويف، بسبب ماس كهربائي، ليقضي على محتويات المنزل بالكامل، قبل ان يجتمع أهالي قريته وأهالي الخير ويعيدون إحياء المنزل مرة أخرى خلال 48 ساعة.

احتراق فرش عروسة ووفاة شقيقتها في حريق منزل ببني سويف

البداية كانت بنشوب حريق في منزل بعزبة «مطيريد»، التابعة لقرية «كوم أبو خلاد»، بدائرة مركز ناصر، شمال محافظة بني سويف، بسبب ماس كهربائي، أسفر عن مصرع الابنة الكبرىل صاحب المنزل، واحتراق أجهزة كهربائية ومفروشات خاصة بتجهيز ابنته الصغرى لحفل زفافها، والذي لم يُحدد موعده بعد، بالإضافة إلى نفوق 8 من الماعز، كانت الأسرة تمتلكها للكسب منها ومصدر دخل لها في ظل عدم وجود مصدر دخل لرب الاسرة، إضافة إلى احتراق اساسات المنزل نفسه.

بلاغ لمديرية أمن بني سويف بنشوب حريق في منزل بعزبة «مطيريد»

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في منزل يمتلكه «أكرم م. ن.»، بعزبة «مطيريد»، التابعة لقرية «كوم ابو خلاد»، بمركز ناصر، حيث وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده النيران إلى المنازل المجاورة.

وبانتقال قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف، على رأس سيارتين إطفاء، تمكنت من إخماد الحريق، وتبين أن الحريق أسفر عن مصرع طالبة جامعية، تٌدعى «علا»، ابنة صاحب المنزل، متأثرةً بإصابتها بحروق مختلفة في أنحاء الجسم، كما التهم الحريق محتويات المنزل، وتسبب في نفوق 8 رؤوس من الماعز، وأثاثات المنزل.

أهالي الخير يحاولون إعادة تجديد المنزل وتوفير الأجهزة الكهربائية والمنزلية

وقال «محمود عبد الله»، أحد أهالي قرية «كوم ابو خلاد»، بمركز ناصر: «نحمد الله على جهود أهالي الخير جميعاً، ما وجدنا إلا تعاون وحُب للخير لكل من عرف بقصة حريق المنزل، في أقل من 48 ساعة فقد تم معاينة المنزل، والبدء في تسقيفه ثم تركيب الأبواب والشبابيك، التي أتت النيران عليها، ثم أعمال المحارة»، وتابع بقوله: «وجدنا تكاتف وتلاحم من رجال الخير من القرية وخارجها، ومنهم من تعهد بتوفير رؤوس ماعز بديلة عن النافقة، والتي حصلت عليها الأسرة سابقاً من إحدى جمعيات الخير».

وأضاف أن صاحب المنزل يعمل «أرزقي على باب الله»، ولا يمكنه تدبير قوت يومه، ولديه 5 أبناء، منهم ولد و4 بنات، توفيت الكبرى في الحريق، والأخرى احترق فرشها، الذي كان يتم تجهيزه، سواء أجهزة كهربائية أو مفروشات، وتخزينه في منزل والدها، والذي أتت النيران عليه تماماً.

وأضاف أنه يجري حالياً الإنتهاء من إعادة المنزل أفضل مما كان عليه، وبعدها توفير الأثاث، سواء أثاث المنزل أو الأجهزة الكهربائية الخاصة بابنة صاحب المنزل.