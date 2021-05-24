القبض على سيدة تدير كيانا وهميا كمركز تعليمي بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية القبض على سيدة، بعد اتهامها بإنشاء كيان تعليمي وهمي، دون ترخيص بمدينة المنصورة، وذلك لأنها تستغل هذا الكيان لممارسة النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية، وترويجها شهادات دراسية، زاعمة منح الدارسين دورات تدريبية بتخصصات مختلفة.

وتبين أن تلك الشهادات التي تمنحها للدارسين، بزعم تمكينهم من العمل في الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، علي خلاف الحقيقة، نظير حصولها على مبالغ مالية طائلة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بتوافر معلومات أكدتها التحريات السرية، بإدارة سيدة لكيان تعليمي وهمي بمدينة المنصورة، يمنح شهادات غير حقيقية «وهمية» للباحثين عن تلك الشهادات، نظير الحصول علي مبالغ مالية.

مداهمة كيان تعليمي وهمي

وبمداهمة المكان، عثرت القوات بمقر هذا الكيان، بحضور المتهمة، على عدد من بيانات درجات بأسماء أشخاص مختلفة، وملفات إلتحاق بالكيان المشار إليه، وعدد من استمارات الإلتحاق بذلك الكيان، ومجموعة من الأوراق والمستندات الخاصة بنشاط الكيان الوهمي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

السيطرة علي حريق في سيارة

وفي حادث آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بسيارة نقل، على الطريق الدائري بين «سندوب» وجامعة المنصورة، بمنطقة مساكن العبور بمدينة المنصورة، ولم يسفر الحريق عن إصابات، ونتج عن ذلك احتراق مقدمة السيارة.

وتبلغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بسيارة على الطريق الدائري «سندوب - الجامعة»، أمام مساكن العبور، دائرة القسم، وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم (د ص ب 7314)، نقل، سوزوكي، قيادة المدعو «شعبان عبد العظيم إبراهيم»، 21 سنة، سائق، مقيم قرية «أويش الحجر»، دائرة مركز المنصورة، حال سيرها بذات المكان.

نجم عن الحريق احتراق مقدمة السيارة، ولم ينجم عنه ثمة إصابات، وبسؤال قائد السيارة ،علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بموتور السيارة، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4840 لسنة 2021 إداري قسم أول المنصورة، للعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.