ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في الدقهلية

ضبطت مباحث الأموال العامة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية كيانا وهميا بدون ترخيص، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

تنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، بإدارة كيان تعليمي وهمي «بدون ترخيص»، كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وترويجه شهادات دراسية «مزورة» بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

استهداف مقر الأكاديمية

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعُثر على التالي:

«2 بروتوكول أكاديمى منسوب لإحدى الجامعات «مزور» – عدد من طلبات الالتحاق بالأكاديمية المشار إليها بأسماء أشخاص مختلفة - دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات إستلام نقدية تفيد إستلام مبالغ مالية – مبلغ مالي – عدد من الكتب الخاصة بالمواد العلمية خاصة بعدد من المجالات المختلفة – 4 أكلاشيه خاص بالأكاديمية».

كما تم العثور على: «طابعة وماسح ضوئى - 4 أجهزة لاب توب، بفحصها فنيًا تبين أنها محملة بالعديد من البرامج الدراسية والمطبوعات وملفات داله على نشاطه- لوحة إعلانية مدون عليها اسم الأكاديمية والمواد العلمية التى تدرس بها، وأرقام الهواتف بالإضافة إلى كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية».

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، على النحو المشار إليه، ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.