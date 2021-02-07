ضبط كيان تعليمي وهمي دون ترخيص في طنطا

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، اليوم الأحد، من ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا، وذلك مقابل مبالغ مالية.

كانت أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، بإدارة كيان تعليمي وهمي «بدون ترخيص» كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية «مزورة» منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في العديد من المجالات الطبية تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.

وأشارت التحريات إلى قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها ، وعُثر على مجموعة من الشهادات خالية البيانات «معدة للتزوير»، وكمية من الأوراق البيضاء المستخدمة في طباعة الشهادات، وعدد من دفاتر إيصالات استلام النقدية باسم الكيان المشار إليه، وعدد من الدفاتر مدون عليها أسماء راغبي الالتحاق بالأكاديمية والمبالغ المالية المتحصل عليها، ومجموعة من الدعاية والإعلان خاصة بالأكاديمية المشار إليها.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واصطناع الشهادات المزورة باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لتجري شؤونها.