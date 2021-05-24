نيفين جامع: دعمنا المصدرين بـ8 مليارات جنيه خلال جائحة كورونا

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن صناعة الدواء من القطاعات المهمة التي لديها سوق تصديري كبير، خاصة في دول قارة إفريقيا، موضحة: «كنا نعمل في برنامج سابق على دعم وتنمية الصادرات، وقارب على الانتهاء، ونعمل على برنامج جديد مع بداية السنة المالية الجديدة، وحاربت لكي يكون هذا البرنامج لمدة سنة، ولكنه أصبح لـ3 سنوات حتى يعلم المصدرون استراتيجيهم في التصدير خلال الفترة المقبلة».

وأضافت «جامع» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «ربطت كل أوجه الدعم التي تقدمها الحكومة لمحور زيادة الصادرات بشكل عام، وعند إقرار هذا البرنامج سيقدم عددًا كبيرًا من الحوافز والمزايا للمصدرين، وستُربط بنسبة المكون المحلي وفتح أسواق جديدة وتقديم الدعم لصغار المصدرين».

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة: «اجتمعت مع أكثر من 42 شركة وأعضاء المجلس التصديري للصناعات الطبية الدوائية، وكان يطالب رئيس المجلس بإتاحة قدر من الدعم لتصدير الصناعات الدوائية، ووافقنا على ذلك ودعمنا المصدرين بنحو 8 مليارات جنيه للمصدرين منذ بداية أزمة كورونا».

وأردفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنها ستعتمد برنامجا جديدا لدعم الصادرات بعد غد الأربعاء: «برنامج واعد وداعم، ومنذ أزمة كورونا ونحن نقدم دعما كبيرا وتيسيرات كثيرة للمصدرين، وكان الغرض الأساسي منها هو دعم الفرص التصديرية وعدم فقدان أسواقهم».

وأكدت، أن الوزارة أطلقت أكثر من برنامج للتعامل مع متأخرات المصدرين كان أخرها السداد الفوري: "جمعنا كل المتأخرات عليهم وسددناها فوريا بدلا من سدادها خلال 3 أو 4 سنوات، وقمنا بسداد المتأخرات للمصدرين في شهر أكتوبر، إذ رصدنا 20 مليار جنيه لهذه المبادرة وتم صرف ما يقرب من 90% منها".