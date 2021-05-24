«الزراعة» تكشف طرق ترشيد استهلاك المياه (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نصيب الفرد من المياه في مصر أصبح أقل من 100 متر مكعب من المياه، بينما حد الفقر المائي 1000 متر مكعب من المياه، وهو ما يتطلب جهودا كبيرة تبذلها أجهزة الدولة المختلفة والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري برئاسة وزيري الزراعة والري لتحديث ومتابعة ومراجعة كل النقاط المشتركة بين الوزارتين لتطوير كفاءة استخدام المياه.

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي، سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «نعمل على تعظيم الاستفادة من وحدة المياه للوصول إلى أقصى انتاجية ممكنة، وفي هذا الإطار تم بذل جهود كثيرة ومبالغ مالية كبيرة لمشروعات تطوير الري الحقلي وتبطين الترع وتطوير المساقي وتطوير نظم الري داخل الأرض واستنباط أصناف جديدة من التقاوي لكي يكون لها انتاجية أعلى وتصبح أكثر قدرة على مقاومة الآفات».

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «أنشأنا صوبا زراعية، حيث نعمل على إنشاء أكثر من 100 ألف فدان صوب زراعية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصدرت بعض التشريعات والإجراءات التي تنظم زراعة المحاصيل التي تستهلك المياه بشكل كبير، وندرس الأمر مع قطاع الخدمات والجهات المعنية في وزارة الري لتحديد المناطق التي يمكننا زراعتها بالأرز، وهذا الأمر أصبح استراتيجية ثابتة، إذ نحدد الاستراتيجية كل سنة من أجل الوقوف على المساحات التي يجب زراعتها ولا يسمح بتجاوزها بأي شكل من الأشكال».