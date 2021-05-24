5 مليونيرات يتسولون في شوارع مصر.. «شحاتون بدرجة بهوات»

يتجولون في الشوارع، لا تكل أقدامهم عن السعي خلف المسكب، ولا تمل عقولهم من ابتكار الحيل المقنعة لإخراج المال من جيوب المواطنين بسهولة وبكامل إرادتهم، ظنًا منهم أنهم يساعدون شخص فقير ويحتاج العون، ولا يعلمون أن المساعدة التي يقدمونها تذهب إلى «مليونير»، هكذا يتعامل بعض المتسولين مع الأمر كمهنة، وليست سببا في الحصول على الأموال للاحتياج إليها، ما يتسبب في حصولهم على أرقام صادمة، تخلق لهم بعد مدة من الوقت، ثروة طائلة تتخطى المليون جنيه، ولعل آخرهم المتسول الجريء الذي أفشى أسرار نصبه في فيديو منتشر، أمس.

«أجرأ متسول في مصر»: بكسب 1200 جنيه يوميا وبشرب أغلى السجائر

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو بعنوان «أجرأ متسول فى مصر يكسب 1200 جنيه يوميا ويشرب أغلى أنواع السجائر»، والذي أكد فيه المتسول أنه يكسب في موسم رمضان فقط نحو 50 الف جنيه، كما تحدث المتسول بكل صراحة مع مصور الفيديو، خلال تغيير المبالغ «حصيلة تسول يوم» من «فكة إلى مجمد»، وخلال الحوار وافق «ناصر ق. م.» 56 سنة، أن يعمل مصور الفيديو معه من بعد العصر بأجر يومي 200 جنيه، ما دفع البعض لتخيل ثروته، وفقًا لذلك المال الذي يحصل عليه إذا استمر في عمله عامين فقط، ليجد نفسه يتخطى المليون جنيه.

وجاء في مقطع الفيديو، أن المتسول يكسب في اليوم من 300 إلى 350 جنيها، بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، أما قبل العيد وخلال شهر رمضان المبارك، كان يجمع في اليوم الواحد مبالغ تتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه، قائلًا: «في موسم رمضان والعيد بأعمل في حدود 50 ألف، والمجمد أضعه في حسابي بالبنك».

مليونير وصاحب عقارين.. «كامل بيه» أشهر شحات في بني سويف

الصدفة كانت لها دور كبير في كشف «مليونير متسول» آخر، ولكن تلك المرة في بني سويف، ويدعى «عم كامل»، بعدما استعطف الرجل بثيابه الممزقة أحد عملاء البنك، وعندما سأل عنه وهو يجلس تحت شباك البنك معتقدًا أنه يطلب الصدقة، إلا أن مسؤولًا كبيرًا في البنك فاجأ العميل مفاجأة مدوية نزلت عليه ومن معه كالصاعقة، قائلًا: إنه «كامل بيه» ويأتي إلينا لإيداع حصيلة اليوم.

وعلى الرغم من أن «كامل» يجوب بني سويف بحثا عن الإحسان أو رغيف عيش بقطعة جبن أو بيضة، بثيابه الرثة وتجاعيد الزمن الواضحة على وجهه، إلا أن هذا المتسول من المليونيرات في مصر، وأهم عملاء أحد البنوك الشهيرة في محافظة بني سويف، ولم يكن أحد يعلم بأمره.

«المليونيرة المتسولة».. تمتلك 5 عمارات و3 ملايين جنيه في البنك

ادعاؤها بتر في إحدى ساقيها، كانت حيلة السيدة «نفيسة.س» لتتسول، وجلست فوق كرسي متحرك تجوب به أماكن متفرقة بعدة محافظات، وتدعي إصابتها بالشلل والعجز لتأخذ أموالا من المواطنين، قبل أن تُلقي أجهزة الأمن، القبض عليها بتهمة التسول والنصب.

وعقب التحري عنها، اتضح أنها تبلغ من العمر 57 عاما، وأنها غير مصابة بأي أمراض، وتبين أنها تمتلك 5 عمارات سكنية في محافظتي الغربية والقليوبية، بالإضافة إلى مبلغ مالي في بنكين بقرابة 3 ملايين جنيه.

متسول في قطار إسكندرية بحوزته 55 ألف جنيه.. «المليونير الفقير»

وفي واقعة تسول غريبة، حدثت العام قبل الماضي، ضبطت شرطة النقل والمواصلات بالإسكندرية متسولا بدرجة مليونير، ونجحت أجهزة الأمن بمحطة السكك الحديدية بالإسكندرية، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص حال قيامه باستجداء ركاب أحد القطارات بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي ودفتر توفير بأكثر من 55 ألف جنيه.

«الشحاتة في القطر بتجيب ملايين».. ثروة «عبدالحميد» 2 مليون جنيه و14 ميكروباصا و12 شقة للإيجار

القدر لعب دوره السحري في كشف حقيقة «عبدالحميد.ك»، الذي جمع ثروة طائلة من عمله وتسوله في محطة القطار بالإسكندرية، قبل وفاته، لينكشف أمره حينما تابع محقق النيابة العامة بلاغا مقدم في منطقة العطارين بالإسكندرية من نجل متسول، يتهم فيه أفراد من أقاربه بالاستيلاء على ممتلكات وأموال والده الذي كان يتسول لمدة 10 سنوات قبل وفاته، منذ شهرين، مؤكدًا أن والده توفى وترك له مبلغ 2 مليون جنيه في البنك و14 ميكروباصا كان يعمل عليها سائقين بمناطق مختلفة بالإسكندرية والبحيرة بالإضافة إلى 12 شقة كان يؤجرها.