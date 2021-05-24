القبض علي «أجرأ متسول في مصر»: جمع 50 ألف جنيه في رمضان

ضبطت الأجهزة الامنية بمحافظة الدقهلية شخص مسن عاطل يقوم بالتسول، اليوم، بعد ظهوره في مقطع مقطع فيديو بعنوان «أجرأ متسول في مصر» علي مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يؤكد ان دخله اليومي من التسول يبلغ 1200 جنيه ويجمع خلال موسم شهر رمضان 50 ألف جنيه من أعمال التسول، وأن لديه حساب في البنك يدخر به ما يجمعه، وأنه يشرب أغلى السجائر المستوردة مطالبا مصور الفيديو أن يأتي للعمل معه «يشيل الشنطة»، مقابل مبلغ 200 جنيه يوميا خلال الفترة المسائية فقط.

بلاغ بانتشار فيديو لمتسول في طلخا

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد المتابعة لموقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك - صفحة أخبار طلخا ونبروه» مقطع فيديو مزيل بعوان: «أجرأ متسول في مصر - يتحدث بكل صراحة - بشرب سجائر ميريت وإيراد يومي 1200 جنية موسم رمضان يعمل حوالي 50 ألف جنيه»، ويظهر به شخص مسن يرتدي جلباب ويقوم بتجميد بعض العملات الورقية والمعدنية مختلفة الفئات من أحد المحلات ويتحاور معه القائم على التصوير حول قيامه بالتسول.

القبض علي المتسول

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بالفيديو ويدعى «ناصر ق. م.» 56 سنة، بدون عمل ومقيم بشارع جمال عبدالناصر دائرة قسم أول بمحافظة المنيا - وحاليا مقيم بشارع أولاد عيد الغازي بندر طلخا والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا «تسول - سرقة وسائل نقل – نشل- مخدرات - آداب عامة»، آخرها القضية رقم 2003/97 جنح قسم سرس الليان بمحافظة المنوفية «تسول».

وتمكنت مباحث الدقهلية من ضبط المتسول حال قيامه بإستجداء المارة بأحد شوارع بندر طلخا وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ وقدره 100 جنيه عملات ورقية ومعدنية بمواجهته اعترف، في محضر الشرطة قيامه بالتسول واستجداء المارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5365 لسنة 2021 جنح مركز طلخا، وجاري العرض على النيابة العامة.

وجاء في مقطع الفيديو، علي لسان المتسول أنه يكسب في اليوم من 300 إلى 350 جنيها، بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، أما قبل العيد وخلال شهر رمضان المبارك فقد كان يجمع في اليوم الواحد مبالغ تتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه، قائلا:«في الموسم رمضان والعيد أعمل في حدود 50 ألف، والمجمد أضعه في حسابي في البنك».

وعرض المتسول على مصور الفيديو أن يعمل معه قائلا: «تيجي تشيل الشنطة وتمشي ورايا وأعطيك النص، وأقل حاجة في اليوم، هاعطي لك 200 جنيه وتمشي ورايا، ومن العصر حتى مثل التوقيت الذي نحن فيه الآن».

وسأله مصور الفيديو، «هو أنت بتشرب سجائر»؟، فرد: «أنا باشرب سجائر من أغلى حاجة، مستوردة».