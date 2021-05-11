«التضامن» بقنا تكشف مصير 35 متسول تم ضبطهم بالشوارع

قال عبدالحميد توفيق، مأمور الضبط القضائي في مديرية التضامن الاجتماعي، وأحد أعضاء لجنة ضبط المتسولين بشوارع المدينة، إن مصير نحو 35 متسول تم ضبطهم بمدينة قنا والمدن الأخرى، تحرير محاضر وعرضهم على النيابة العامة.

وتابع توفيق: «أن هناك قرارات صدرت من النيابة العامة بحق عدد من الأطفال الذين تم ضبطهم بإخطار الصحة بتسنينهم لعدم وجود أوراق ثبوتية لديهم، كما سيتم عرض الباقين على النيابة العامة في كل مدينة ضبط بها متسولين صباح اليوم الثلاثاء».

وأشار إلى أنه كان مشرفا على تحرير المحاضر ضد المتسولين في مدينة قنا، لافتا أن هناك حالات تم أخذ إقرارات عليهم كونها حالات إنسانية تستحق المساعدة، مؤكدا تفعيل اللجنة للدور الاجتماعي، حيث يجري حاليا فحصهم لتقديم مساعدات مادية لهم ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة وتشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها وإداراتها والوحدات التابعة لها في القرى والنجوع بالمحافظات.

كان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قرر تشكيل اللجنة المختصة بمكافحة ظاهرة التسول، حيث نجحت في يومها الأول من تحرير محاضر لمتسولين يستغلون الأطفال بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن قنا ومديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

وقال الداودي: «إن التسول ما هو إلا ابتزاز يرتدي عباءة الاسترحام، وينشط التسول في مثل هذه الأيام الفضيلة التي يجدها المتسولون فرصة لاستغلال عطف المواطنين عبر عدد من الميادين والإشارات مما يسيء للواجهة الحضارية لمحافظة قنا، علاوة أن بعض المتسولين يتخذون من التسول تجارة لجمع ثروات من المواطنين عبر استعطاف الأهالي بقصص وهمية».

كان محافظ قنا، أصدر القرار رقم 288 لسنة2021 بتشكيل لجنة فى كل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من عضوين من الإدارة الاجتماعية، ومسئول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية للمدينة لمحاربة ظاهرة التسول.