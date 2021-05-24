فيديو.. متسول: بكسب 1200 جنيه يوميا وبشرب أغلى السجائر

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو بعنوان «أجرأ متسول فى مصر يكسب 1200جنيه يوميا ويشرب أغلى أنواع السجائر»، والذي أكد فيه المتسول أنه يكسب في موسم رمضان فقط حوالى 50 الف جنيه، كما تحدث المتسول بكل صراحة مع مصور الفيديو، خلال تغيير المبالغ «حصيلة تسول يوم» من «فكة إلى مجمد»، وخلال الحوار وافق المتسول أن يعمل مصور الفيديو معه من بعد العصر بأجر يومي 200 جنيه، ونشرت الفيديو بعنوان «صفحة أخبار طلخا ونبروه» والتي تتابع أخبار الدقهلية.

تفاصيل مقطع فيديو أجرأ متسول في مصر

وجاء في مقطع الفيديو، أن المتسول يكسب في اليوم من 300 إلى 350 جنيها، بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، أما قبل العيد وخلال شهر رمضان المبارك فقد كان يجمع في اليوم الواحد مبالغ تتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه، قائلا «في الموسم رمضان والعيد أعمل في حدود 50 ألف، والمجمد أضعه في حسابي في البنك».

وعرض المتسول على مصور الفيديو أن يعمل معه قائلا: «تيجي تشيل الشنطة وتمشي ورايا وأعطيك النص، وأقل حاجة في اليوم، هاعطي لك 200 جنيه وتمشي ورايا، ومن العصر حتى مثل التوقيت الذي نحن فيه الآن».

وسأله مصور الفيديو، «هو أنت بتشرب سجائر»؟، فرد: «أنا باشرب سجائر من أغلى حاجة، مستوردة».

تعليقات رواد التواصل الاجتماعي

وانهالت التعليقات على الفيديو فكتب حساب باسم نور حلمي: «اللي بيدي فلوس لمتسول أو متسولة شريك في جريمة خاصة لو معاهم أطفال، دي عصابات لخطف الأطفال ولمصايب تانية وانت بتدعمهم. مش ذنب الناس إنك عايز ترمي الصدقة بتاعتك وتخلص. اتقي ربنا فينا وفي نفسك».

وكتب نور طمان: «على فكرة هو غلبان لو واحد تاني كان رفض تسجل معاه»، فرد أشرف الشرقاوي: «طبعا واحد غيره كان رفض علشان كده ربنا يرزقه، بس أحنا بنعرف الناس أنها لازم تبحث عن المتعفف ده الهدف».