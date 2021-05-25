«عشان المية ماتقطعش».. تعرف على حد الاستهلاك المسموح بكارت شحن العداد

يتساءل عدد كبير من المشتركين مع بدء الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظات، تنفيذ خطة للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، عن طرق وآلية شحن كارت العداد ومتى يتم قطع المياه؟

طرق استمرار تشغيل خدمة المياه

وكشف مصدر مسؤول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، لـ«الوطن»، طرق وآليات استمرار تشغيل خدمة المياه في حال وصول استهلاك المشترك للرصيد الاحتياطي في كارت شحن عداد المياه مسبق الدفع وكيفية التعامل في حال نفاد رصيد المشترك أيام الجمعات والعطلات الرسمية.

وضع الكارت بالعداد والضغط على «read»

وأشار المصدر إلى أنه عند استهلاك 80% من الرصيد يتم قطع المياه فيتم وضع الكارت بالعداد والضغط على «read» لإعادة الضغط مرة أخرى والتوجه إلى مركز الشحن لشحن الكارت قبل استهلاك الـ 20% الاحتياطي.

احتساب الاستهلاك بالسالب لحين الشحن مرة أخرى

وأوضح المصدر أنه فى حالة نفاد رصيد العميل بعد الساعة 1 ظهرا تستمر الخدمة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل التالى، لافتا إلى أنه في حالة نفاد رصيد العميل يوم الجمعة أو العطلات الرسمية تستمر الخدمة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل التالى ويتم احتساب الاستهلاك بالسالب لحين الشحن مرة أخرى ويتم خصم المبلغ من الرصيد الجديد.

أهم مميزات عداد المياه مسبق الدفع

- هذا النوع من العدادات تتيح للمواطن معرفة عدد أمتار المياه المكعبة التى استهلكها.

- سيتم من خلال العدادات مسبقة الدفع القضاء على عيوب قراءة العدادات.

- العدادات مسبقة الدفع تتيح للمواطن التحكم فى استهلاكه.

- يمكن للمواطن التعرف على قيمة المبلغ المتبقى من الشحن.

- يمكن للمشترك الاحتفاظ بالرصيد في حال سفر المشترك أو توقف استخدام المياه.

- في حالة انتهاء الشحن يمكن للمواطن تشغيل المياه عن طريق وضع كارت الشحن بالعداد لحين شحن الكارت من جديد.

- الكارت يمكنه إرسال رسالة إلى المشترك قبل انتهاء مدة الكارت بيوم كامل.