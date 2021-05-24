التضامن: بدء تلقى أوراق الجمعيات الراغبة فى توفيق أوضاعها خلال أيام

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إنه سيتم البدء في قبول الأوراق والمستندات الكاملة من الجمعيات الأهلية الراغبة في توفيق أوضاعها خلال أيام.

وأضاف عبد الموجود لـ«الوطن»، أن الطلبات تُقدم على المنصة الإلكترونية الخاصة بالجمعيات الأهلية كمرحلة أولى لمعرفة خطوات توفيق أوضاع الجمعيات.

توفيق أوضاع الجمعيات

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه طبقاً لأحكام قانون الجمعيات الأهلية والعمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، سيتم البدء فى توفيق الأوضاع كالتالى:

- يتولى مجلس إدارة الجمعية مراجعة لائحة النظام الأساسي للجمعية، وإعداد مشروع بتعديل أحكامها وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ويتم الاسترشاد بلائحة النظام الأساسي المرفقة ضمن نماذج اللائحة التنفيذية.

- يدعو مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في تعديل النظام الأساسي لها، وبعد النظام الأساسي بعد تعديله بواسطة الجمعية العمومية واعتماده من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال.

- يخطر مجلس الإدارة الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بتعديل النظام الأساسي على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا له المستندات الآتية في صورة ورقية وآخرى إلكترونية:

- محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي في صيغتها التي عرضت بها على الجمعية العمومية غير العادية.

- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي موضحا به المواد التي تم تعديلها، ويرفق بالمحضر كشوف بتوقيعات الحضور ومن لهم حق الحضور وكشف متضمن بيانات مجلس إدارة الجمعية الحالي.

- نسختان من لائحة النظام الأساسي بعد التعديل.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن، أن قانون الجمعيات الأهلية طالب بعض الجمعيات بتوفيق أوضاعها خلال عام بدءً من يناير 2021 حتى يناير 2022، مشيرا إلى أن هناك نحو 52 ألف مؤسسة وجمعية أهلية.