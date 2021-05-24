متحدث الكهرباء عن «حياة كريمة»: ستقضي على ضعف تغذية التيار في القرى

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشاركة وزارة الكهرباء في مبادرة «حياة كريمة» ستعمل على نقل مستوى الخدمة في القرى والنجوع إلى مستوى راقٍ، وقد تتخطى الجودة فيها بعض الأماكن في المدن، مشيرا إلى أن المبادرة بدأت في مرحلة سابقة لصالح القرى الأكثر احتياجا بإجمالي 195 مليون جنيه في نحو 11 محافظة مختلفة.

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «TEN »، اليوم الإثنين، أن مبادرة الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ستكون بتكلفة 24 مليار جنيه للكهرباء فقط، وهذه ميزانية ضخمة للغاية، لافتا إلى ارتفاع التكاليف خلال 3 مراحل مختلفة إلى 70 مليار جنيه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تأمين التغذية الكهربية أمر ضروري، بعد أن كان يتم توقف الكهرباء في القرية عندما تتعطل تغذيتها من قرية أخرى، ولكن هذا سيتم حله مما سيدفع إلى تحقيق استقرار في قطاع الكهرباء مع تطبيق استخدام الكابلات الأرضية من أجل تقليل الخطورة عن المصريين الذين يعيشون في الريف، مع رفع الخدمات بشكل عام من بينها تركيب عدادات جديدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأسعار الخاصة بالكهرباء موحدة للجميع، حيث أعلن وزير الكهرباء عن أسعار الكهرباء لمدة 5 سنوات مقبلة.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري الذي لم يحظَ بدعم كبير خلال فترات حكم رؤساء سابقين لذا رأى الرئيس ضرورة تنمية الريف من أجل تحقيق التنمية المستدامة للأهالي في الريف مع توفير فرص عمل هناك ومستوى حياة أفضل.