«الكهرباء»: مبادرة «حياة كريمة» نقلة للريف المصري بكل المستويات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مبادرة «حياة كريمة» ستنقل الريف المصري نقلة كبيرة جدا على مستوى البنية التحتية والخدمات وجميع المرافق، موضحًا أنه على مستوى الكهرباء فقط، فالمبادرة ستنقل الكهرباء إلى جميع القرى المستهدفة للمبادرة بأعلى مستوى من الكفاءة.

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية، الإثنين، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، أن عملية نقل الكهرباء إلى القرى الأكثر احتياجا، بدأت ضمن هذه المبادرة على مستوى 11 محافظة، وبميزانية بلغت نحو 175 مليون جنيه، قبل أن يعمم الرئيس عبدالفتاح السيسي، المبادرة على كل قرى الريف المصري، لترتفع ميزانية مشروعات وزارة الكهرباء بتلك المبادرة إلى نحو 24 مليار جنيه كمرحلة أولى فقط من مراحل المبادرة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى المخصصات المالية التي وجهت لدعم وتوصيل وزيادة كفاءة الكهرباء بكل قرى المبادرة على مراحلها الثلاث، تصل إلى نحو 70 مليار جنيه، كاشفا أن التغذية الكهربابئة بتلك القرى ستكون من أكثر من مصدر وليس من مصدر واحد فقط كما كان سابقا.

وتابع: «إحدى المشكلات الكبيرة التي كنا نعاني منها في الفترة الأخيرة على مستوى الكهرباء، هي أنها قادمة من مصدر واحد فقط، فأي مشكلة بهذا المصدر، كانت قد تمنع الكهرباء عن كل القرى التي تستمد الكهرباء الخاصة بها من تلك المصادر».

وقال إن الوزارة في عمليات تطوير الكهرباء وتوصيلها إلى قرى المبادرة، ستعتمد على الكابلات الأرضية المدفونة بالأرض، ما عدا بعض القرى التي سيستخدم بها الكابلات الهوائية، لأن طبيعة التربة الخاصة بها لا تسمح بذلك.