رئيس التحرير

محمود مسلم

بمساعدة المواطنين.. قائد قطار يتفادى حادثًا بسبب تروسيكل «فيديو»

كتب:

محمد سعيد الشماع
10:31 م | الإثنين 24 مايو 2021
صورة أرشيفية لأحد قطارات السكة الحديد

صورة أرشيفية لأحد قطارات السكة الحديد

تفادى قائد قطار رقم 685، وقوع حادث للقطار في المنطقة بين بتشيل والكوم الأحمر بخط المناشي، وذلك بمساعدة عدد من المواطنين، ظهر اليوم الاثنين.

ويظهر من خلال الفيديو الذي تداوله عدد من سائقي قطارات السكة الحديد على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نجاح عدد من المواطنين في حمل وتحريك تروسيكل، كان موجود على قضبان السكة الحديد، إلى جانب تقليل قائد القطار لسرعة القطار تماما، من أجل تجنب الاصطدام بالتروسيكل.

ومن الجدير بالذكر، إن مثل تلك الوقائع تكررت كثيرا على مدار الفترة الماضية، سواء من خلال سيارات التوك توك أو التروسيكل، أو عربات الكارو، وينقذ الأزمة قائدو القطارات بيقظة بالغة.

اقرأ المزيد:

ضبط سائق «توك توك» لسيره على قضبان السكة الحديد بسوهاج

السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري 80/81 القاهرة/ أسوان والعكس

التعاون الدولي توقع اتفاقية بـ145 مليون يورو لتزويد خطوط السكة الحديد

مستشفى السكة الحديد: 1.5% نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين