بمساعدة المواطنين.. قائد قطار يتفادى حادثًا بسبب تروسيكل «فيديو»
كتب:
محمد سعيد الشماع
10:31 م | الإثنين 24 مايو 2021
صورة أرشيفية لأحد قطارات السكة الحديد
تفادى قائد قطار رقم 685، وقوع حادث للقطار في المنطقة بين بتشيل والكوم الأحمر بخط المناشي، وذلك بمساعدة عدد من المواطنين، ظهر اليوم الاثنين.
ويظهر من خلال الفيديو الذي تداوله عدد من سائقي قطارات السكة الحديد على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نجاح عدد من المواطنين في حمل وتحريك تروسيكل، كان موجود على قضبان السكة الحديد، إلى جانب تقليل قائد القطار لسرعة القطار تماما، من أجل تجنب الاصطدام بالتروسيكل.
ومن الجدير بالذكر، إن مثل تلك الوقائع تكررت كثيرا على مدار الفترة الماضية، سواء من خلال سيارات التوك توك أو التروسيكل، أو عربات الكارو، وينقذ الأزمة قائدو القطارات بيقظة بالغة.