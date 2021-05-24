بمساعدة المواطنين.. قائد قطار يتفادى حادثًا بسبب تروسيكل «فيديو»

تفادى قائد قطار رقم 685، وقوع حادث للقطار في المنطقة بين بتشيل والكوم الأحمر بخط المناشي، وذلك بمساعدة عدد من المواطنين، ظهر اليوم الاثنين.

ويظهر من خلال الفيديو الذي تداوله عدد من سائقي قطارات السكة الحديد على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نجاح عدد من المواطنين في حمل وتحريك تروسيكل، كان موجود على قضبان السكة الحديد، إلى جانب تقليل قائد القطار لسرعة القطار تماما، من أجل تجنب الاصطدام بالتروسيكل.

ومن الجدير بالذكر، إن مثل تلك الوقائع تكررت كثيرا على مدار الفترة الماضية، سواء من خلال سيارات التوك توك أو التروسيكل، أو عربات الكارو، وينقذ الأزمة قائدو القطارات بيقظة بالغة.