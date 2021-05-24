ضبط سائق «توك توك» لسيره على قضبان السكة الحديد بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد قيام أحد الصبية بقيادة «توك توك»، وعبوره شريط السكة الحديد من غير المكان المخصص للعبور، ما أدى إلى توقف أحد قطارات «القاهرة - أسوان» بدائرة مركز شرطة البلينا، وتداول عبارات العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار سوهاج من حادث مروع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من تحديد قائد مركبة «التوك توك»، «مقيم بدائرة المركز»، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.