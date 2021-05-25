هربوا من حرارة الجو.. مصرع 6 أشخاص غرقاً بـ4 محافظات

لقي 6 أشخاص مصرعهم غرقاًَ في 4 محافظات، خلال الساعات القليلة الماضية، أثناء محاولتهم الهرب من ارتفاع درجات الحرارة، متخذين من مياه البحر والنيل سبيلاً لهم، إلا أن ذلك كان هروبهم الأخير من كل شيء في الحياة.

وكان لمحافظتي الدقهلية والأقصر نصيب الأسد من تلك الحالات، حيث شهدت ثلثي الحصيلة، بغرق 4 أشخاص، ما بين مياه البحر والنيل، فيما شهدت الإسكندرية والغربية حالة غرق بكل منهما.

غرق شاب في بحر الإسكندرية

لقى شاب يدعى «أحمد»، من محافظة الغربية، مصرعه غرقاً في شاطئ «السلام» بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، مع أول أيام فتح الشواطئ، الذي بدأ أمس الأول السبت، وذلك أثناء «وصلة هزار» مع عدد من أصدقائه، حيث جرفتهم الأمواج إلى داخل المياه، وتمكن عدد من المنقذين المتواجدين على الشاطئ من إنقاذ 4 أشخاص، بينما اختفى صديقهم الخامس، ولم يتم العثور على أي له إلى الآن.

غرق شخصين بالدقهلية

وشهدت محافظة الدقهلية غرق شخصين، الأول حين توصلت مباحث ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إلي أسرة طفل غريق في نهر النيل، وتبين أنه من قرية «ميت أبو خالد» بدائرة المركز، وباستدعاء أسرته تعرفت عليه، وأمرت النيابة العامة بتسليم الجثة لذويه لعدم وجود شبهة جنائية في غرقه، بعد ساعات من تمكن قوات الانقاذ النهري من انتشال الجثة.

وتبين أن الجثة لطفل في العقد الأول من العمر يرتدی بنطال وتيشرت سقط بمياه النيل بمدينة ميت غمر، أمام فرع بنك مصر، وأكد شهود الواقعة أن الطفل أثناء سيره على حافة النهر وحال توقفه على الحجارة، اختل توازنه وسقط في المياه.

كما لقى كهربائي مصرعه غرقاً بمياه البحر المتوسط في مصيف جمصة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، في ثالث أيام فتح الشاطئ، وذلك أثناء قيامه بالاستحمام مع صديق له في مياه البحر، ولعدم إجادته للسباحة، جرفه التيار وتوفى غرقاً، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

غرق طفل في الغربية

ولقى طفل في العقد الثاني من عمره بنطاق قرية «الجعفرية» بمركز السنطة، بمحافظة الغربية، مصرعه غرقاً في مياه بحر شبين، اليوم الاثنين، عندما نزل إلى المياه للهرب من حرارة الجو، وتمكن عدد من الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم التحفظ عليها بمشرحة السنطة المركزي.

غرق مواطنين في نيل الأقصر

ولقى مواطنان مصرعهما غرقاً غرب الأقصر، أحدهما يُدعى «فارس علي الصن»، يبلغ 16 سنة، و«عوف بدوي»، 40 سنة، ولم يتم العثور على جثتيهما إلى الآن، بعد مرور أكثر من 3 أيام على غرقهما في مياه نهر النيل بمحافظة الأقصر.

وقال «أسامة محمد»، شاهد عيان، لـ«الوطن»، إن «فارس»، كان يسبح في النيل برفقة عدد من أصدقائه، إلا أنه دخل منطقة عميقة، ولم يتمكن أصدقاؤه من إنقاذه، لتتحول اللحظات الترفيهية للحظات صادمة ومؤلمة وصعبة وتتبدل الضحكات بالدموع والصراخ.

وأضاف أن أهالي المنطقة أكدوا أن الغريق الآخر «عوف بدوي»، سقط من معدية الأهالي، بعد أن انزلقت قدماه، لتبتلعه المياه، لعدم إجادته السباحة.