باقي 37 يوما.. تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

يترقب المواطنون إعلان وزارة الكهرباء ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بداية من يوليو المقبل، ضمن خطة الوزارة لرفع الدعم عن الطاقة بشكل تدريجي، بحيث يتم رفع الدعم نهائيًا بحلول عام 2025.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في مجال الخدمات الحكومية، الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من الأول يوليو المقبل، ضمن خطة الوزارة، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي عقد في يوليو الماضي.

أسعار شرائح الكهرباء التي سيتم تطبيقها في يوليو 2021

وجاءت الزيادة في الأسعار كالآتي..

الشريحة الأولى

وهي من صفر إلى 50 كيلووات، وسعر تلك الشريحة حاليا 38 قرشا، وفي أول يوليو المقبل، ستكون 48 قرشا.

الشريحة الثانية

وهي من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها حاليا 48 قرشا وفي يوليو 2021 ستكون 58 قرشا.

الشريحة الثالثة

وهي من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليا 65 قرشا، وفي شهر يوليو المقبل، ستكون 77 قرشًا.

الشريحة الرابعة

وهي من 201 إلى 350 كيلووات وسعرها حاليا 96 قرشا، ومع الزيادة الجديدة ستكون 106 قروش.

الشريحة الخامسة

وهي من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها حاليا 118 قرشا، وسترتفع في شهر يوليو المقبل إلى 128 قرشًا.

الشريحة السادسة

وهي من651 إلى ألف كيلووات، وستكون سعرها في يوليو المقبل، كما هي حاليا 140 قرشا.

الشريحة السابعة

من صفر إلى أقل 1000 كيلووات، وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم، وسعرها حاليا 118 قرشًا، وبعد أول يوليو ستكون 128 قرشا.

ومن صفر لأكثر من 1000 وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم، ولا يخضعون لنظام التشريح، وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا 145 قرشا.