لميس تعرض صورا لتجمعات القمامة بالعمرانية.. والمحافظ يعتذر: المشهد مزعج

عرضت الإعلامية لميس الحديدي مشهدين في محافظة الجيزة، أحدهما يخص تطوير ميدان الرماية والجهد المبذول، في حين يظهر المشهد الآخر مشاهد إهمال وقمامة منتشرة في منطقة العمرانية بجوار محور الزمر معلقة: «المشهد الأول به جهود وتطور في الرماية لا يمكن مقارنته بمشهد العمرانية وهو مشهد صعب جداً لا يواكب الأول الواقع في نفس المحافظة».

علق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مشاهد الإهمال وانتشار القمامة في شارع ترعة الزمر وميدان الرماية، قائلا إنه في إطار توجه الدولة برفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري وحدائق الأهرام، وجرى إنشاء طريق الفيوم في أقل من عام، حيث كان عبارة عن 4 حارات ذهابا وإيابا، لكن الرئيس السيسي وجه بزيادتها بواقع 10 حارات أي زيادة عرض الطريق بـ80 مترا، وتم إنشاء كباري مشاة وإشارات مرورية عليه وأصبح آمنا تماما لكل السيارات والمشاهدين، في إطار رفع كفاءة المناطق المحيط بهضبة الأهرام والهضبة والمتحف المصري الكبير وربط هذه المناطق ببعضها.

وأضاف راشد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»، أن الأعمال الإنشائية في هذه المنطقة لم تنتهِ بعد وستشهد تطويرا كبيرا ونقلة حضارية لتكون منطقة عالمية، ويواكبها إنشاء محاور أخرى مثل ترسا حيث من المتوقع أن يكون محوراً موازياً لشارع الهرم بعرض 40 مترا من المتوقع الانتهاء منه خلال شهرين من الآن وهو سيدخل الخدمة قريباً سيساعد في تقليل العبء على شارع الهرم مع تدشين الخط الرابع للمترو.

وعلق محافظ الجيزة على مشهد العمرانية الذي يشهد قمامة ويسبب إزعاجاً للسكان قائلا: «بالنسبة لمنطقة العمرانية تشهد هي الأخرى ضمن خطة الدولة لتدشين عدد من المحاور فكانت في السابق تشمل محوري فيصل والهرم فقط ولم يكن هناك أي محور آخر فقد أنشأنا محور الزمر سابقاً محور الفريق كمال عامر ويقوم بتنفيذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى بطول 12 كيلو متر مربع وهو محور يتم إنشائه أعلى ترعة الزمر سابقاً المغطاة وجزء منه سيكون سطحي والآخر علوي».

وأكد أن مشهد القمامة مزعج بالفعل لكن المحور ما زال في مرحلة الإنشاء مقدماً الاعتذار لسكان العمرانية قائلاً: «بدأنا بالفعل عملية السفلتة ومشاهد القمامة نعتذر عنها وليست منهجاً موجود بصورة يومية وهناك شركات تقوم بالرفع يوميا، فقد رفعنا 40 ألف طن مخلفات إنشاء من هذه المنطقة في الأسبوع الماضي».