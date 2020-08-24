إيران تحدد 17 يونيو 2021 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في إيران، اليوم الاثنين، تحديد يوم 17 يونيو 2021، موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال جمال عورف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إن وزارة الداخلية اقترحت موعدين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، لكن مجلس صيانة الدستور وافق على إجراء الانتخابات في 17 يونيو 2021.

وأضاف جمال، أن تقويم الانتخابات الرئاسية يبدأ من مارس المقبل - وهي مرحلة استقالة المرشحين والتي يجب أن تجري قبل ثلاثة أشهر - مشيرًا إلى أن الأمر نفسه يسري على انتخابات المجالس المحلية ومجلس خبراء القيادة، التي تتزامن من الانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستحدد الرئيس المقبل، خلفا للرئيس الحالي حسن روحاني الذي تولى رئاسة إيران لفترتين متتاليتين، بلغت مدة كل منهما 4 سنوات؛ حيث لا يحق له الترشح لفترة ولاية ثالثة بموجب الدستور الإيراني.