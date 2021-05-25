الرئيس الأمريكي يدين اعتراض السلطات البيلاروسية طائرة ركاب أيرلندية

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اعتراض السلطات البيلاروسية، طائرة الركاب الأيرلندية «راين إيرو» وتحويل مسارها، وإجبارها على الهبوط في بيلاروسيا، واعتقال صحفي معارض في بيلاروسيا يدعى رومان بروتاسيفيتش.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الداخلية في بيلاروسيا، قالت في وقت سابق، على حسابها على تليجرام أن بروتاسيفيتش الذي اعتقل بعد اعتراض رحلة تجارية لشركة «راين إير» كان يستقلها، موقوف في سجن في مينسك، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

بايدن يدعو إلى تحقيق دولي بشأن اعتراض الطائرة المدنية

ودعا بايدن، إلى تحقيق دولي بشأن اعتراض الطائرة المدنية، ورحب الرئيس الأمريكي، بإعلان الاتحاد الأوروبي عن عقوبات ضد حكومة بيلاروسيا، وبحث بايدن، خيارات محاسبة المسؤولين في بيلاروسيا.

وكانت شركة «رايان آير» الإيرلندية، قالت في وقت سابق، إن طائرتها التي كانت متجهة من أثينا إلى«فيلنوس» عاصمة ليتوانيا، هبطت اضطراريا في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها.

وأوضحت الشركة الأيرلندية، أنه لم يتم العثور على أي شيء غير مرغوب فيه، وأجازت السلطات الطائرة للمغادرة مع الركاب وأفراد الطاقم بعد حوالي 5 ساعات من التوقف على الأرض في مينسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان قادة أوروبيون، قرروا في وقت سابق، تكليف مجلس الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات لإغلاق الأجواء أمام شركات الطيران البيلاروسية عقب هبوط طائرة «رايان إير» في مينسك وتوقيف ناشط معارض كان على متنها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت بعض شركات الطيران الأوروبية، منها «لوفتهانزا» الألمانية و«كي إل إم» الهولندية، قررتا في وقت سابق، تعليق الرحلات في أجواء بيلاروس.

من جانبها، أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي، مقرها في «مونتريال» الكندية، أنها ستعقد اجتماعا طارئا لمجلسها الإداري، بعد غد الخميس على إثر الحادث الذي تعرضت له رحلة «راين إير» رقم إف آر 4978 في المجال الجوي لبيلاروسيا.

ويعرف رومان بروتاسيفيتش بتأسيسه قناة «نيكستا» Nexta الإخبارية المعارضة في تيلجرام التي كانت تعمل بنشاط على تغطية الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها البلاد في عام 2020، كما كان يتولى رئاسة تحرير قناة «بيلاروس الدماغ» المعارضة الأخرى، فيما صنفت السلطات البيلاروسية هاتين القناتين بأنهما متطرفتان.