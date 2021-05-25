عاجل.. مصرع 3 وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بصحراوي بني سويف الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة بني سويف أمام مركز سمسطا، في الساعات الأولى من اليوم، حادثا مأساويا راح ضحيته 3 ركاب وأصيب 6 آخرين عندما اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل، وقامت سيارات الإسعاف بمحافظتي بني سويف والفيوم بنقل المتوفين والمصابين إلى مشرحة سمسطا المركزي والفيوم العام.

وكان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بنى سويف، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة ببنى سويف، يفيد بوقوع حادث تصادم بحري كمين سمسطا الصحراوي على بعد 4 كيلو بالطريق الصحراوي الغربي وقعت بين سيارة ملاكي قادمة من سوهاج وفى طريقها إلى القاهرة وسيارة اخرى ربع نقل اصطدمت بها من الخلف.

وتبين من التحريات الاولية ان سبب الحادث السرعة، ونتج عن الحادث مصرع كلا من سميرة احمد محمد 21 سنة، ومحمد عبدالاه هاشم ابوالعلا، 21 سنة، ورحاب حسن عبدالله، 65 سنة، وتم نقل جثة الثاني الى مشرحة مستشفى سمسطا المركزى والجثتين قامت سيارات الاسعاف بنقلهما الى مستشفى الفيوم العام.

فيما اصيب كلا من: رحمه جمال ابوالعلا، تقيم محافظة القاهره،31 سنة، لا تعمل، مصابة كسر مضاعف بالساق اليسرى وكدمات بالضلوع، وهانى رمضان علي، 22 سنة، مصاب بكدمات بالصدر والظهر، وطارق السيد عبدالجواد، محافظة كفر الشيخ، سائق مصاب بكسر بالفخذ الأيمن، وصباح هاشم ابوالعلا، 50 سنة، مصابة بكسر بالفخذ الأيمن، وايات عبدالله هاشم نجلة نائب رئيس تحرير جريدة المساء، 18 سنة، مصابة باشتباه اصابة بالعمود الفقري من محافظة سوهاج، وسندس رجب ابراهيم، 11 سنة من محافظة سوهاج، مصابة بكسر بالساق الأيمن، وتم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى الفيوم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة.