عمرو سعد يرفض اتهام «ملوك الجدعنة» بالبلطجة: قدمنا نموذجا للشباب الشهم

كشف الفنان مصطفى شعبان كواليس تصوير مسلسل «ملوك الجدعنة» مشيرًا إلى أن الفنان عمرو سعد هو الذي علمه تناول القهوة لأول مرة في حياته وأنه أدمن القهوة بعدها واشترى ماكينة لإعداد القهوة وأصبح يتناول القهوة بشكل يومي.

ومن جهة أخرى رد الفنان عمرو سعد على الاتهامات التي وجهت للمسلسل قائلًا خلال لقائهما مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «الموضوع ده بيستفزني لأن إحنا عاوزين نقدم حاجة للبلد دي فعلا يعني وحتى في أعمالنا قبل كده معروف عننا إننا بنعمل ده وإحنا قدمنا نموذج للشباب المصري الشهم».

وأضاف «مصطفى شعبان ادى درس في مشهد بأداء عبقري للراجل اللي بيضرب الست والعبد لله ادى درس لما حلق لأخوه وقسى عليه» متابعًا «ملفتش سجارة ومشربتش مخدرات وكانوا بيدافعوا عن أكل عيشهم وبيشتغلوا شقيانين عشان أكل عيشهم وكان فيه قصتين حب بدون أي تجاوز حتى كنا بنرجع النغاشة بتاعت الحارة المصرية».

وتحدث عمرو سعد عن كواليس المسلسل، مشيرًا إلى أنه وافق على فكرة المسلسل بعدما أخبره بالقصة وأن الفنان مصطفى شعبان سيشاركه البطولة، لافتًا إلى أن وفاء الأصدقاء الموجود في مصر غير موجود في أي دولة في العالم، مشيرًا إلى أن الأفلام والمسلسلات القديمة كلها كانت بطولات جماعية لمجموعة كبيرة من النجوم.