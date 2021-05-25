الاحتياطي الأمريكي يتوقع: ميزانية البنك قد تصل إلى 9 تريليونات دولار

أظهرت توقعات نشرها فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي» في نيويورك، أمس الاثنين، أن مشتريات الأصول الجارية قد ترفع الميزانية العمومية للمركزي إلى 9 تريليونات دولار بحلول نهاية 2022، وفقا لما ذكرته قناة«سي إن بي سي عربية».

وقالت التوقعات والتي صدرت في إطار تقرير سنوي أعده فريق الأسواق بفرع الاحتياطي في نيويورك، أن البنك المركزي سيواصل شراء السندات بالوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريا حتى نهاية 2021.

كما أشارت التوقعات، إلى أن تلك المشتريات ستنخفض تدريجيا لتصل إلى الصفر بحلول نهاية 2022.

من جانبها، سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 القياسي» يغلق على ارتفاع ‏‎41.19‎‏ نقطة

وأغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 القياسي» على ارتفاع ‏‎41.19‎‏ نقطة، أي ‏‎0.99 ‎‏% عند ‏‎4197.05‎‏ نقطة، كما صعد مؤشر «ناسداك المجمع»، ‏‎190.18‎‏ نقطة، أي‏‎1.41 ‎‏%، إلى ‏‎13661.17‎‏ ‏نقطة.‏

وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» عند الإغلاق إلى ‏‎186.14‎‏ نقطة، أي ‏‎0.54 ‎‏%، إلى ‏‎34393.98‎‏ ‏نقطة

وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً، بأكثر من 3%، أمس الاثنين، على إثر تفاؤل المستثمرين حيال انخفاض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الهند، مما قد يعزز ارتفاع الطلب على النفط خلال الأسابيع المقبلة.

وأنهت عقود «خام برنت القياسي العالمي» جلسة التداول مرتفعة 2.02 دولار، أي 3%، لتسجل عند التسوية 68.46 دولار للبرميل.

وقفزت عقود «خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط» 2.47 دولار، أي 3.9 %، لتبلغ عند التسوية 66.05 دولار للبرميل.

وفي اليابان، ارتفع المؤشر القياسي في بداية التعاملات في «بورصة طوكيو للأوراق المالية»، اليوم، وزاد المؤشر‭‭‭‬‬‬ 0.‭54‬ ‭‭‭‬‬‬‬% مسجلا28516.99‭ ‬نقطة.

وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.39 في المئة ليصل إلى 1920.50 نقطة.