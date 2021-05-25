صلح وبتر وتدهور صحي.. أحداث الوسط الفني في 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، 3 أحداث شغلت السوشيال ميديا، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأحداث على مر اليوم.

بتر ساق الفنان شريف دسوقي

كان خبر بتر قدم الفنان شريف دسوقي بمثابة صدمة على الوسط الفني والسوشيال ميديا حيث انتابت عددا من الصفحات حالة من الحزن والدعوات لشريف بالشفاء، حيث أعلنت الفنانة بدرية طلبة والتي تتواجد مع شريف أثناء إجرائه للعمليه الجراحية عبر حسابها على فيسبوك أنه خرج من العمليات وفي حالة جيدة وقالت: «للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع) كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله ادعوا له ربنا يتم شفاه على خير».

تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

وتعرضت الفنانة دلال عبدالعزيز، خلال الساعات القليلة الماضية، لحالة اختناق تنفسي وتم وضعها على جهاز «هاي فلو نيزل» حسبما أكدته مصادر من داخل المستشفى لـ«الوطن»، حيث تعاني رئتاها بشكل كبير من أعراض فيروس كورونا.

وما زالت دلال عبدالعزيز حتى الآن لا تعلم بخبر وفاة زوجها سمير غانم، خوفا على تدهور حالتها الصحية والنفسية.

الصلح بين سمية الخشاب وريم البارودي

بعد خلاف دام عامين أعلنت الفنانة ريم البارودي من خلال استضافتها في برنامج insider بالعربي الصلح مع سمية الخشاب.

وقالت ريم «إن الصلح تم من خلال صديق مشترك بينهم وهو أمير الكفراوي خبير المكياج، والذي كانت تتحدث مع ريم تليفونيا في نفس الوقت الذي تواجد مع سمية الخشاب داخل البلاتوه».