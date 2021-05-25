أصدقاء وأقارب شريف دسوقي ينتظرون إفاقته بالمستشفى بعد بتر قدمه

حالة من القلق سيطرت على محبي الفنان شريف دسوقي، بعد إعلان الفنانة بدرية طلبة بتر قدمه.

وقال مصدر داخل المستشفى، لـ«الوطن»، إن شريف حالته مستقرة حتى الآن وهذا ما أكده الأطباء وما زال حتى الآن في مرحله الإفاقة، وقد حرص أصدقاؤه وعدد من أقاربه على التواجد حوله في المستشفى للتخفيف عنه وتحسين حالته النفسية عقب إفاقته من البنج وإدراكه بتر قدمه بالفعل، حيث أكد لهم الأطباء أن العامل النفسي أهم شيء عقب إفاقته.

وأعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن إجراء الفنان شريف دسوقي، لعملية جراحية، أسفرت عن بتر قدمه.

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير».

وفي منشور آخر كشفت بدرية عن حالة شريف الصحية قائلة «للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع) كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله ادعوا له ربنا يتم شفاه على خير».