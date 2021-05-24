«حالتها حرجة».. أبرز تصريحات الصحة عن حالة دلال عبدالعزيز

«لم تتحسن حتى الآن، وما زالت حالتها حرجة»، بهذه الكلمات كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، داعيا لها بالشفاء، ولزوجها الفنان الراحل سمير غانم بالرحمة والمغفرة.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الدولة المصرية وفرت كمية كبيرة من اللقاحات بعد الاتصالات المتواصلة خلال الشهور الماضية، مبينا أن الدول المنتجة للقاحات استحوذت على أكبر عدد من اللقاحات ووفرت مخزونا لها، لافتا إلى أن الدولة قدمت مجهودات سياسية ومالية كبيرة من أجل التفاوض لتوفير اللقاحات لتو.

وعلى النقيض طمأن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، موضحًا أن بفضل الله مسحتها الأخيرة سلبية، ونأمل أن تعود لأسرتها وأهلها سالمة، مؤكدًا أن المسحة السلبية تعني انتهاء الفيروس ولكن ما زالت تداعيات كورونا مؤثرة عليها ونأمل السيطرة عليها.

كما كشف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، حالة الفنان علي الحجار بعد إصابته بفيروس كورونا، أكد رئيس اللجنة العلمية لمجابهة الفيروس، أنه للأسف الشديد غير متابع لحالته، وسيتابعها الفترة المقبلة من أجل طمأنة المواطنين عليه.