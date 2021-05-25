صحفي بيلاروسي معارض يعترف بتنظيم احتجاجات في مينسك (فيديو)

ظهر الصحفي البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش في فيديو صوروه له أمس الاثنين، في مكان احتجازه بالعاصمة البيلاروسية «مينسك»، وظهر المعارض في فيديو تمّ تصويره له في اليوم التالي، وقال: «اسمي رومان بروتاسيفيتش، أمس اعتقلت من قبل الشرطة في مطار مينسك، وأنا في مركز(مينسك 1) للاحتجاز، وبامكاني القول إني لا أعاني من أي مشكلة صحية، خصوصا بقلبي أو غيره، أُعامل باحترام ووفقًا للقانون، وأتعاون حاليًا مع التحقيقات، وأعترف بتنظيم احتجاجات في مينسك»، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وهبطت طائرة ركاب لشركة «رايان إير» الإيرلندية في مطار مينسك، أمس الأول الأحد، بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها، وتوقيف السلطات البيلاروسية للناشط المعارض المتهم بالتطرف في بيلاروس، الذي كان على متن الطائرة.

وكانت شركة «رايان آير» الإيرلندية، قالت في وقت سابق، إنَّ طائرتها التي كانت متجهة من أثينا إلى«فيلنوس» عاصمة ليتوانيا، هبطت اضطراريًا في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها.

وأوضحت الشركة الأيرلندية، أنَّه لم يتمّ العثور على أي شيء غير مرغوب فيه، وأجازت السلطات الطائرة للمغادرة مع الركاب وأفراد الطاقم بعد نحو 5 ساعات من التوقف على الأرض في مينسك.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بادين، ندد أمس الاثنين، بتغيير مسار طائرة ركاب تابعة لشركة «رايان إير» الإيرلندية، وكان فيها المعارض مع أكثر من 100 آخرين، حين اجبارها على الهبوط في «مطار مينسك» واعتقاله فيه، بطريقة وصفها بايدن بأنها فاضحة.

واعتبر بايدن أن تصوير الفيديو المعروض أدناه تم تحت الإكراه في معرض تأييده لما اتخذه الاتحاد الأوروبي من عقوبات على بيلاروسيا.

قادة أوروبيون: تكليف مجلس الاتحاد باتخاذ إجراءات لإغلاق الأجواء أمام شركات الطيران البيلاروسية

وكان قادة أوروبيون، قرروا في وقت سابق، تكليف مجلس الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات لإغلاق الأجواء أمام شركات الطيران البيلاروسية عقب هبوط طائرة «رايان إير» في مينسك.

وقالت وثيقة نشرها المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في أعقاب مناقشة الموضوع بين قادة الدول الأعضاء في الاتحاد، أمس الاثنين، إنَّ قادة الاتحاد الأوروبي دعوا مجلس الاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر تحليقات للخطوط الجوية البيلاروسية في أجواء الاتحاد الأوروبي ومنع رحلاتها من الهبوط في مطارات الاتحاد الأوروبي.

ودعا قادة الدول الاوروبية، شركات الطيران الأوروبية لتفادي الطيران في أجواء بيلاروس، كما توجه القادة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي بالدعوة لإعداد قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات سيتم فرض عقوبات عليهم بأسرع ما يمكن.

وطالب قادة الاتحاد الأوروبي، بالإفراج فورًا عن بروتاسيفيتش وصديقته الروسية صوفيا سابيجا وضمان حرية التنقل لهما، ودعا القادة للتحقيق في هبوط الطائرة في مطار مينسك.

وكانت عدة دول أوروبية، أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات تجاه بيلاروسيا على خلفية حادثة الطائرة، وتعليق الرحلات الجوية من وإلى بيلاروسيا، فيما قررت بعض شركات الطيران الأوروبية، ومنها «لوفتهانزا» الألمانية و«كي إل إم» الهولندية تعليق الرحلات في أجواء بيلاروسيا.