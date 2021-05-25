بدء إنشاء مجمع الخدمات المتكاملة بمركز إسنا بالأقصر (صور)

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بدء إنشاء مجمع الخدمات المتكاملة بقرية النمسا وقرية النجوع، بمركز إسنا، محافظة الأقصر، في إطار المشروع القومي «حياة كريمة»، بجانب إستمرار أعمال تمهيد وتجهيز الموقع المخصص لإنشاء مجمع المصالح الحكومية المتكاملة بقرية «الكيمان».

فيما تستكمل أعمال الحفر الخاصة بإنشاء مجمع المصالح الحكومية المتكاملة بقرية توماس وعافية الوسطي، بجانب أعمال تطوير مكتب بريد قرية الوسطى، وتركيب أعمدة الإنارة في المناطق المحرومة بقرية حاجر كومير، حيث تتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشهد مركز إسنا بمحافظة الأقصر، الشهر الماضي استمرار أعمال مد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بقرية الوسطى، ضمن أعمال مبادرة «حياة كريمة»، فيما تُستكمل أعمال شبكات الصرف الصحي بقرى «توماس» و«عافية رقم 1 و2» والوسطى.

وفي السياق ذاته، تمّ الانتهاء من تطوير مكتب بريد قرية النمسا بمركز إسنا، تمهيداً لاتاحته للمواطنين، كما قامت لجنة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المساحة باستلام المواقع الخاصة بمحطات الرفع في قرية القبلي قامولا المدرجة ضمن استكمال الأعمال بقرى حياة كريمة (مرحلة أولى).

وأعلنت مؤسسة «حياة كريمة» من قبل استمرار أعمال مدّ وتدعيم خطوط مياه الشرب ببعض المناطق بقرية المعلا التابعة للوحدة المحلية بالشغب، كما تستكمل أعمال توسعة مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية المشتركة بالشغب بمركز إسنا أيضًا، حيث تتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويستمر المشروع القومي «حياة كريمة» في أعماله داخل محافظة الأقصر، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة القومية، حيث يجري استكمال أعمال المبادرة في الحفر وتركيب شبكات الصرف بقرية «توماس وعافية».

وشملت الأعمال كل من حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحي داخل قرية «توماس وعافية» «توماس 1، 2»، والتي سيتمّ ربطها على محطة رفع «توماس 1»، فيما لا تزال أعمال الصرف الصحي مستمرة في قرية «توماس 1»، مع «توماس الوسطى»، و«توماس 2» وقرية «وابورات المطاعنة».