نيفين جامع: زرنا 1370 قرية للوقوف على احتياجاتها ضمن مبادرة حياة كريمة

كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، في مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدة أنه لم يسبق لأي دولة على مستوى العالم، تطوير 52 مركز و1500 قرية، من خلال تطوير البنية التحتية والأساسية والمساكن وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء وتطوير المدارس والوحدات الاجتماعية، وتوفير فرص عمل.

وأضافت «جامع»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «نسعى إلى التوصل للميزة النسبية في كل قرية، لكي ندشن مجمعا صناعيا، يضم هذه الصناعات، وننسق مع وزارة التنمية المحلية للحصول على الأراضي، وذلك على مستوى كل مركز».

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة: «رصدنا زيارات لكل القرى، وزرنا 1370 قرية، واطلعنا على قوامها وعدد سكانها، والإناث والشباب ونسبة البطالة والمشروعات الاقتصادية بها، مثل الزراعة وتربية المواشي، وبعض الصناعات، مثل المناحل والصناعات الجلدية والحرف اليدوية».

وأردفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة: «سنكون حريصين على أن تضم المجمعات الصناعية الأنشطة التي تعمل فيها هذه القرية، لكي تحصل على مشروعات، ونوفر لها فرص عمل، كما نعمل على رفع جودة حياة المواطن نفسه، وذلك من خلال توفير الخدمات والبنية الأساسية، ومصدر دخل مستمر ومستقر، وذلك من خلال المشروعات، ولكي نضمن نجاحها يجب أن تكون متناسبة مع إمكانيات القرية والمواد الخام».

وأكدت أن المبادرة تستهدف توفير مشروعات، وخلق فرص عمل، ومصدر رزق مستدام، لأن قيمة العمل مهمة للغاية، كما بدأت المبادرة في التعاون مع الجهات التمويلية مثل البنوك والجمعيات الأهلية.