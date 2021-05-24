«جامع»: إعداد 150 دراسة جدوى استرشادية لصغار الصناع ضمن «حياة كريمة»

كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، التسهيلات التي ستقدمها الوزارة لصغار الصناع، موضحة أن الوزارة نسقت مع مركز تحديث الصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم البدء في حصر الأنشطة التي تحتاجها القرى، وجرى توفير 150 دراسة جدوى استرشادية لتنفيذ مشروعات متناهية الصغير بالقرى، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأضافت «جامع» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على قناة «صدى البلد»: «أعددنا 150 دراسة جدوى استرشادية ما بين صناعات معدنية وغذائية ونسيجية ومفروشات واستزراع سمكي وصناعات جلدية، وهي دراسات بسيطة حتى يُطلع عليها أي شخص يرغب في إقامة مشروعه».

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة: «سنيسر لصغار الصناع استخراج المستندات والتدريب والتمويل الميسر، من خلال الوزارة أو مبادرات البنك المركزي أو مبادرات الجمعيات الأهلية، لأن وزارات الحكومة كلها تشارك في مبادرة «حياة كريمة» كما يتابعها الرئيس السيسي بشكل مستمر، ونجتمع مرتين في الأسبوع بسبب متابعة أعمال المبادرة على جميع المستويات».

وأردفت الدكتورة نيفين جامع: «بعض وسائل الإعلام ترصد ردود الأفعال، ونستجيب للناس ونتواصل معهم لتلبية متطلباتهم».

وأكدت وزيرة الصناعة، أن الوزارة تنسق مع وزارة البترول في خطة توصيل الغاز للقرى، من خلال إنشاء وحدات البيوجاز لتوفير مصدر للطاقة، وهي وسيلة آمنة للتخلص من المخلفات الزراعية، كما أنه مشروع يساعد في الحفاظ على البيئة: «كل واحد هيخش معانا في المشروع ده هيبقى عنده فائض».