نائب محافظ الشرقية يتابع معدل إنجاز المشروعات مع «حياة كريمة»

عقد الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، اجتماعا مع الفريق الميداني لمؤسسة «حياة كريمة» بالمحافظة، وجرى عرض نسب التنفيذ والاتفاق على عمل جولات ميدانية الفترة المقبلة لمتابعة المشروعات والتواصل مع المواطنين بصورة مباشرة، فضلا عن استمرار أعمال البناء بمجمع خدمات قرية قهبونة.

ويستكمل المشروع القومي «حياة كريمة» بمحافظة الشرقية أعماله بالوحدة المحلية بقرية سعود بمركز الحسينية، حيث تم البدء في أعمال الحفر لإنشاء مجمع الخدمات بالقرية، أما بالنسبة للوحدة المحلية بقرية سماكين الغرب، فلا تزال الأعمال جارية لإنشاء محطة الصرف الصحي بالقرية، بينما تستكمل الوحدة المحلية لشهداء بحر البقر إنشاء مجمع الخدمات بالقرية.

وقال الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية، إن مركز الحسينية يدخل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إذ يعد من أكبر المراكز بالشرقية بنسبة 31% من مساحتها، ويضم 10 وحدات محلية بواقع 41 قرية و740 تابعًا وكفرًا، ويبلغ عدد سكانه أكثر من 800 ألف نسمة، ما يجعله من أهم المراكز التي تدخل ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لافتًا إلى وضع الاحتياجات الخاصة بالمركز والخطة في بداية العام، حيث تضم الخطة عدة محاور من الخدمات مثل التعليم والصحة والغاز والصرف والمياه.

وأشار إلى أن محافظة الشرقية تعد من المحافظات الكبرى، حيث تتكون من 13 مركزًا و4 مدن وحيين، وبها ثالث أعلى كثافة سكانية على مستوى الجمهورية، وكل ذلك يعد من مقومات المحافظة، ومن المميز أن نواب المحافظ من الشرقية، لتولي الملفات داخل محافظتهم وسرعة حلها ومعرفة الاحتياجات المطلوبة وتقسيم العمل.