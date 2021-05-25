6 حالات تتسبب في خفض بدل البطالة لـ40%: بينها إفشاء أسرار العمل

تمنح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تعويض البطالة للذين فقدوا عملهم، باستثناء العاملين الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص العمال الموسميين مثل عمال التراحيل والزراعة والصيد.

ووفق قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، فإن تأمين البطالة يموّل من الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1٪ من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، وكذلك من ریع استثمار أموال هذا التأمين.

شروط استحقاق البطالة

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أنَّه يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:

- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أوأوراق مزورة.

- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

ولفتت هيئة التأمينات إلى أن تعويض البطالة للمؤمن عليه يقدر خلال مدة تعطيل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

- %75 للأربعة أسابيع الأولى.

- %65 للأربعة أسابيع الثانية.

- %55 للأربعة أسابيع الثالثة.

- %45 لباقي الأسابيع.

أسباب خفض اشتراك تأمين البطالة

واستثنى قانون التأمينات بعض الحالات، وخفض تعويض البطالة لها إلى 40% من أجر الاشتراك وذلك للأسباب التالية:

- ارتکاب خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.

- عـدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تـكـون هـذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

- وجوده في أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

- عدم تأديته التزامات العمل الجوهرية.

- اعتداوه على صاحب العمل أو المدير المسؤول، وكذلك اعتداؤه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه في العمل خلال العمل أو بسببه.