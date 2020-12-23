قيمة وشروط الحصول على بدل البطالة في دول العالم بسبب كورونا

يسرح أرباب العمل مئات الآلاف من العمال والموظفين مع اشتداد أزمة فيروس كورونا المستجد التي أصابت الاقتصاد العالمي بشلل جزئي أدى إلى انكماش معدلات النمو، وجراء ذلك، بدأ عدد من الدول في صرف معونات باهظة للبطالة وصلت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 450 دولارًا كحد أقصى في الأسبوع، و440 دولارًا في ولاية ألاباما.

ولكل ولاية أمريكية طريقة مختلفة لحساب مقدار المساعدة، لكن الثابت أن الجميع لن يحصلون على الحد الأقصى للمبلغ في الولايات المتحدة، وفقًا لموقع "بيزنيس إنسايدر".

ويختلف بدل البطالة في الدول الأوروبية اعتمادًا على مقدار العمل، وما دفعته طول مدة عضوية الشخص في صندوق التأمين ضد البطالة.

ففي ألمانيا، قررت أن يدفع الموظف وصاحب العمل 2.4% من إجمالي الراتب للصندوق، على سبيل المثال إذا كان العامل يحصل على ألفي يورو، سيدفع العامل 24 يورو وصاحب العمل 24 يورو.

وفي السويد، تصل المزايا القائمة على الدخل إلى 80% من الراتب السابق شهريًا قبل الضرائب، بينما في البرتغال من 75 إلى 92% وهي الأعلى أوروبياً.

وفي ألمانيا يمكن أن يحصل العاطل على 50 % إلى 90 % من الراتب قبل البطالة، فيما حددت فرنسا النسبة بين 62 % إلى 84%.

وتكشف الأرقام أن إسبانيا قررت منح العاطلين عن العمل ما بين 53% و84%، فيما حددت اليابان نسبة بدل البطالة بين 55% و79%، وبريطانيا 46% إلى 73%.

وتقر عدد من دول العالم شروطاً يجب الإيفاء بها حتى يمكن للعاطلين عن العمل الحصول على بدل حينما يفقدون وظائفهم، ومنها أن يكون الشخص عضوًا في صندوق التأمين ضد البطالة، وأن يمر على عضويته 12 شهرًا، وأن تكون ساعات عمله كافية في الـ12 شهرًا الماضية، وأن يصبح فعليًا عاطلًا عن العمل ومسجلًا في خدمة التوظيف العامة لتلقي وظيفة جديدة ومتاح للعمل الجديد.

وتقل نسبة بدل البطالة إذ لم يحقق العاطل بعض الشروط الأساسية، مثل أن يكون العاطل ليس عضوًا في صندوق التأمين ضد البطالة، أما إذا كان شخص يعمل لحسابه الخاص، فيجب عليه أيضًا إيقاف عمله أو إغلاقه مؤقتًا من أجل الحصول على استحقاقات البطالة.

وفي مصر، ينص قانون التأمينات والمعاشات الجدي على العديد من المزايا للعاطلين عن العمل وهي صرف تأمين بطالة بشروط، هي:

- عدم الاستقالة من الخدمة ومنها الانقطاع عن العمل.

- عدم انتهاء الخدمة بسبب حكم يتعلق بالشرف أو تزوير أوراق أو انتحال شخصية.

- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.