إزاي تعمل إيداع في «فودافون كاش» بكارت الفيزا من البيت؟.. خدمة جديدة

ساهمت خدمة «فودافون كاش» التي أطلقتها شركة فودافون، في زيادة الإقبال على استخدامها من قِبل العملاء التابعين لفودافون، حيث أصبحت توفر عليهم المجهود والوقت من خلال إتمام بعض الإجراءات السهلة والسريعة لإجراء عمليات الإيداع أو التحويل دون عناء الذهاب إلى الفروع أو المحال للشراء أو دفع الفواتير.

وفي إطار التسهيل والتيسير على العملاء، استحدثت «فودافون كاش» خدمة جديدة، وهي إمكانية إيداع الأموال بكارت الفيزا في المحفظة عن طريق أي كارت بنكي من مكانك مجانًا.

وتستعرض «الوطن» خدمة الإيداع بالكارت في محفظة فودافون، وذلك على النحو التالي:

يمكنك إيداع الأموال في محفظتك عن طريق أي كارت بنكي Debit/Credit Card، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1. حمل تطبيق أنا فودافون واختر خدمة فودافون كاش من القائمة الرئيسية.

2. اختر خدمة إيداع بالكارت على صفحة فودافون كاش.

3. ادخل المبلغ المراد تحويله من كارتك البنكي لمحفظتك، بحد أقصى 2000 جنيه للعملية الواحدة.

4. ادخل تفاصيل كارتك البنكي والرقم السري المتغير OTP.

5. سيظهر لك رسالة بنجاح عملية التحويل.

علمًا بأنّ الخدمة متاحة فقط على تطبيق «أنا فودافون» وتكون متاحة مجانًا لفترة محدودة.

كيفية الاشتراك في فودافون كاش

- زُر أقرب فرع ڤودافون وأحضر بطاقة الرقم القومي سارية.

- تصلك رسالة بتأكيد اشتراكك، ويتطلب ذلك إنشاء رقم سري مكون من 6 أرقام لحسابك، ويمكنك تفعيل الخدمة عن طريق الكود #5*9*.

- ويمكنك سحب وإيداع أموالك في محفظة ڤودافون كاش يمكنك زيارة أقرب فرع ڤودافون أو موزع معتمد لديه علامة ڤودافون كاش أو فروع فوري وأمان، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي لبنك الإسكندرية، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك عودة أو البنك التجاري الدولي.

حدود معاملات محفظة فودافون كاش

- الحد الأقصى للمحفظة: 50 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 30 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 100 ألف جنيه.