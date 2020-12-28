فودافون: سوء الخدمة بسبب نقص الأبراج ونسعى لتحسينها بترددات جديدة

قال مصدر مسؤول بشركة فودافون مصر، إن الخدمة ستشهد تحسنا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بمجرد حصول الشركة على الترددات الجديدة، مؤكدا أن فودافون تستثمر ما يقرب من 540 مليون دولار لشراء الترددات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الشركة حريصة على تقديم أفضل الخدمات إلى عملائها، وأى عميل لديه شكوى يتقدم للشركة وسيتم بحث شكواه فورا والعمل على حلها.

وأكد أن أحد أهم أسباب سوء الخدمات هو صعوبة الحصول على تراخيص لبناء الأبراج، وأن فترة الحصول على رخصة بناء البرج تستغرق حوالي 12 شهر.

وتابع أن الشركة تبحث مع وزارة الاتصالات إصدار تشريع جديد أو لائحة جديدة تساعد على سهولة وسرعة بناء الأبراج، بحيث يمكن أن يتم بناء البرج بالإخطار وبعدها يتم استكمال الموافقات والتصاريح بهدف تحسين الخدمة.

وأكمل: «الدولة استطاعت أن تبني عاصمة إدارية في 3 سنوات فقط وهذا إنجاز عظيم، ولا يعقل أن يستغرق استخراج رخص بناء برج محمول عام كامل».

وشدد على أن الحصول على الترددات وتيسرات بناء الأبراج سيحدث طفرة كبيرة في الخدمة، ونعمل حاليا بكل جهد لتحسين الخدمة في الوقت الحالي.