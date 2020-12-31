«فودافون»: ترددات جديدة لتحسين خدمات الصوت والإنترنت في مصر

قالت شركة ڤودافون مصر، إنها اشترت نصف الترددات في عملية الطرح التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بغرض تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز، في الحيز الترددي 2600، بتقنية الـTDD للشركات المرخص لها، بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.

واضافت الشركة في بيان، أن حصول شركة ڤودافون مصر، على ترددات جديدة يساهم في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الشركة، ما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للعملاء، ورفع درجة جاهزيتها لتقديم خدمات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية، مع مراعاة معايير الجودة العالمية، تماشيا مع استراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.

ووجه محمد كمال عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، الشكر لوزارة الاتصالات بقيادة الدكتور عمرو طلعت، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على جهودها في عملية طرح الترددات الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الترددات الجديدة بمثابة نقطة فاصلة في تاريخ شركة ڤودافون في مصر؛ لأنها ستسمح بتقديم جودة أفضل في خدمات الصوت ونقل البيانات لعملائنا، وهو ما يسهم في الحفاظ على ريادتنا لقطاع المحمول في مصر.

من جانبه، أشار أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة ڤودافون مصر، إلى أهمية حصول الشركة على ترددات جديدة في إطار خطتها نحو تحسين الخدمات لعملاء الشركة بأفضل المعايير العالمية؛ إذ سترفع إجمالي ما تمتلكه الشركة من الترددات إلى 82.5 ميجا هرتز، وبالتالي تساهم في زيادة سعة البنية التحتية للشبكة، ما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أن الشركة ستضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع الحصول على الترددات الجديدة.

وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس توقيع عقود الترددات الجديدة لشركات الاتصالات بإجمالى 1.17 مليار دولار.