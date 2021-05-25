«الناشرين العرب» يشكر القاسمي على تخصيص 2.5 مليون درهم لمكتبات الشارقة

توجه اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد بالشكر إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة، لمبادرته بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة بأحدث إصدارات دور النشر العربية والأجنبية المشاركة في فعاليات النسخة الـ12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، المقام خلال الفترة من 19 وحتى 29 مايو 2021.

وقال اتحاد الناشرين العرب في بيان: «يُعرب اتحاد الناشرين العرب رئيسًا وأعضاءً عن عظيم الشكر والتقدير للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى - حاكم إمارة الشارقة، على مبادرته بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة بأحدث إصدارات دور النشر العربية والأجنبية المشاركة في فعاليات النسخة الـ12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، خلال الفترة من 19-29 مايو 2021.

وأضاف الاتحاد: «وتعبر هذه المبادرة عن رؤيته الثاقبة في تدعيم مكتبات الأطفال واليافعين والشباب بتزويدهم بالمعارف العامة والثقافة العربية والعالمية، كما تدعم هذه المبادرة الناشرين العرب في الاستمرار والنمو في صناعة النشر، خاصة بعد معاناتهم من الظروف الصعبة وحالة الركود من جائحة كورونا، والتي كان لها تداعيات خطيرة ومدمرة لصناعة النشر عربيًّا وعالميًّا».

ويُثمن الاتحاد ويعظم شعور «عضو المجلس الأعلى»، العربي القومي تجاه الناشرين العرب، فهو دائما الداعم والمساند لهم من خلال اتحادهم، وكذلك رعاية ودعم اتحاد الناشرين العرب في المشاركة بالمعارض الدولية، وتحمله لأعباء المشاركة وتصميم وتنفيذ أجنحة مشرفة على المستوى العالمي باسم الاتحاد.

وتابع: «نؤكد للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كل الحب والعرفان عن مواقفه النبيلة تجاه الناشرين العرب، بما قدمه لأمته العربية من مشاريع ثقافية دعمها أدبيًّا وماليًّا ورعاها حق رعايتها».

وكان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وجه مؤخرا بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة بأحدث إصدارات دور النشر العربية والأجنبية المشاركة في فعاليات الدورة الـ12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل».