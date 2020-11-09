الناشرين العرب يشكر "القاسمي" على دعم دور النشر بمعرض الشارقة

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد، عن بالغ الشكر للدكتور الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، على مبادرته السخية بإعفاء جميع دور النشر المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب من رسوم إيجارات الأجنحة بالمعرض في الدورة الحالية المقامة في الفترة من 4 إلى 14 نوفمبر الجاري.

وأصدر الاتحاد بيانًا صحفيًا يعلن فيه عن عظيم الشكر والتقدير والعرفان للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عن مبادرته الكريمة بإعفاء جميع دور النشر المشاركة في الدورة الحالية في معرض الشارقة الدولي للكتاب من رسوم إيجارات الأجنحة والتي بلغت ما قيمته 6 مليون درهم، استجابة لمطلب الناشرين العرب، ولما تلمسه من ضرورة دعم دور النشر المشاركة في المعرض، والتي تعاني من ظروف صعبة وحالة ركود من أثر جائحة كورونا، والتي كان لها تداعيات خطيرة ومدمرة لصناعة النشر عربيًا وعالميًا.

واستكمل: "يعلن الاتحاد سعادته وامتنانه للدكتور سلطان بن محمد القاسمي عن هذه المبادرة الكريمة، والتي صاحبها من قبل مبادرات عديدة للناشرين المشاركين في الدورة التاسعة والثلاثين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب ومنها تخصيص 10 مليون درهم لاقتناء أحدث إصدارات دور النشر المشاركة بالمعرض".

ويُثمن الاتحاد ويعظم شعوره العربي القومي تجاه زملائنا الناشرين اللبنانيين بإعفائهم من رسوم إيجارات الأجنحة نظرًا لما يمرون به من أوضاع اقتصادية سيئة أثرت على مناحي الحياة كافة، وخاصة مهنتهم في صناعة النشر.

وأضاف البيان: "نحن في اتحاد الناشرين العرب رئيسًا وأعضاءً وإن كنا نثمن ونشكر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لا نستغرب من مواقف ومبادرات، فهو دائما الداعم الأكبر والمساند للناشرين العرب من خلال اتحادهم، فدائمًا يمد لنا يد العون في اتحاد الناشرين العرب، فلا ننسى كناشرين عرب المنح المالية التي دعم بها صندوق الاتحاد، ولا ننسي مبادرته في مشاركة الناشرين العرب في المعارض الدولية وتحمله نفقات المشاركة.

وتابع: كل هذا يدعونا كناشرين عرب إلى إجلال وتقدير مواقفه، وندعوا كل المسئولين العرب أن يحذوا حذوه في تدعيم صناعة النشر العربي التي تواجه الكثير من المشكلات والتي زادت حدتها من أثر تداعيات جائحة كورونا.

واختتم البيان: "نكرر للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كل الحب والعرفان عن مواقفه النبيلة تجاه الناشرين العرب، فحقا هو أمير الثقافة العربية بما قدمه لأمته العربية من مشاريع ثقافية دعمها أدبيا وماليا ورعاها حق رعايتها، بل امتدت هذه المشاريع إلى بلدان العالم كافة".