شريف دسوقي يغادر المستشفى بعد بتر ساقه ويبدأ التأهيل النفسي

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، خروج الفنان شريف دسوقي من المستشفى اليوم الثلاثاء، بعد خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه أمس، وأوضحت أنّه سيبدأ على الفور مرحلة التأهيل النفسي، للتأقلم مع وضعه الجديد.

وكتبت بدرية عبر حسابها على فيس بوك: «بطمن حبايب شريف إنه خرج من المستشفى وهيبدأ في مرحلة (التأهيل النفسي) عشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله».

تفاصيل بتر ساق شريق دسوقي

ذكرت بدرية طلبة تفاصيل الحالة الصحية لشريف دسوقي بعد عملية بتر ساقه وفي تصريحات لـ«الوطن»، قائلة: «بالفعل ما كتبته صحيح، فالفنان شريف دسوقي تم بتر قدمه للأسف الشديد وحالته الآن مستقرة بشكل كبير وأنا معه فى المستشفى».

وتابعت طلبة: «الجرح اللي كان في رجله باظ خالص وعملنا أشعة وتحاليل، والدكتور قال إن الحالة بقيت سيئة ولازم بتر القدم وبالفعل خضع لعملية جراحية وتم بتر قدمه».

تفاصيل إصابة شريف دسوقي قبل بتر قدمه

أُصيب الفنان شريف دسوقي خلال تصوير فيلم «وقفة رجالة»، حيث جرى تصوير بعض المشاهد لمدة أسبوع في مدينة الغردقة، وتضمن أحد المشاهد تجربة المخرج لـ«مساج ماء البحر» عن طريق خراطيم، وفقد دسوقي وعيه وسقط على الأرض بسبب «بخار المساج».

وبعد ذلك ظهر خراج في ساقه وصل إلى التدخل الجراحي وتدهورت حالة قدمه، فأخبره الأطباء بضرورة بتر ساقه، وهو ما أعلنته الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها على فيس بوك، حيث توجد معه في المستشفى، قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير».

فيلم «وقفة رجالة» من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، ولا زال يعرض بدور العرض في الوقت الحالي.