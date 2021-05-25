رسائل دعم للفنان شريف دسوقي بعد بتر ساقه: «قلبنا معاك وبندعيلك»

سادت حالة من الحزن بين رواد «السوشيال ميديا»، بعد إعلان بتر ساق الفنان شريف دسوقي، محاولين التخفيف عنه من خلال توجيه رسائل «الدعم والدعاء».

وانتشرت رسائل الدعم من متابعي الفنان عبر السوشيال ميديا، حيث كتبت إلهام الراوي على موقع فيسبوك: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما يارب يشفيك ويعافيك يارب وعسى أن تكرهوا شئ وهو خير لكم ربنا يعوضك خير إن شاء الله»، بينما علق عبدو جيكا: «ربنا يبعد عنك أي ألم ويشفيك المهم تكون بخير وعايش»، وقالت ريري السيد: «لا إله إلا الله ربنا يصبره وتسبقه للجنة إن شاء الله».

من رسائل الجمهور لدعم شريف دسوقي

وذكر أحمد علي: «كلنا معاك وجانبك»، وعلقت فريال حنا: «المهم انت كويس وبين أولادك ويلا مستنين أعمال حلوة»، وقال محمد فريد: «قلبنا معاك وبندعيلك»، وكتبت ساندرا فؤاد: «وجعت قلبنا، ربنا يصبرك».

بينما حاول عدد كبير من المتابعين معرفة كيفية التواصل مع الفنان شريف دسوقي لمساعدته ودعمه في الموقف الذي يمر به، حيث يتبادل عدد كبير من المتابعبن الأسئلة فى هذا الشأن.

وجاءت أبرز التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنحو: «أجر وعافية يارب»، و«مستنين نشوفك في عمل قريب»، «أنت ادها متقلقش»، «ربنا مش هيسيبك»، «ألف سلامة عليك، ربنا يشفيك»، «قول اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خير منها».

وتسأل عدد كبير من المتابعين حول سبب بتر ساق شريف دسوقي، وهو ما أوضحته الفنانة بدرية طلبة بالتفاصيل بنحو.

سبب بتر ساق شريف دسوقي

وكانت الفنانة بدرية طلبة كشفت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تفاصيل واقعة بتر ساق الفنان شريف دسوقي قائلة: «للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي «سبعبع» كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله ادعوا له ربنا يتم شفاه على خير».