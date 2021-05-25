رفع الكثافات وتطوير «الحسينية».. محافظ الشرقية يكشف تفاصيل خطة التطوير

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنّ هناك خطة لتطوير مختلف محافظات الجمهورية بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنّ المحافظة وضعت خططها بعد الانتهاء من توصيل جميع المرافق من صرف صحي ومياه وغاز طبيعي وغيرها من المشروعات الخدمية.

وأضاف محافظ الشرقية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر «القناة الأولى»، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر وحسام حداد: «سنبدأ وضع خطط الرصف والتطوير والتجميل، حيث انتهينا من أعمال البنية التحتية قبل أن ننتهي من أعمال الرصف، وذلك قبل توصيل المرافق».

وتابع محافظ الشرقية: «نطور عواصم المحافظات أيضا، فضلا عن إنشاء تجمعات سكانية جديدة لنقل المناطق العشوائية فيها بواقع 7800 وحدة سكنية في مناطق خارج مدينة الزقازيق لرفع الكثافات السكانية الموجودة وإنشاء محاور مرورية جديدة».

وتطرق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى مبادرة تطوير الريف المصري تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قائلا إنّها حلم كان ينتظره الجميع، وجرى اختيار مركز الحسينية ليخضع لعمليات التطوير، حيث يمثل 31% من المحافظة وتبلغ مساحته 1558 كم.

وأوضح محافظ الشرقية أنّه جرى إدراج 41 قرية للتصوير، وجار توفير وتطوير كل الخدمات بين مدارس وصرف صحي ومياه وكهرباء وطرق ووحدات صحية ومجمعات خدمات ووحدات طب بيطري، أي أنّ جميع الخدمات التي تحتاجها المحافظة يتم العمل فيها بصورة جيدة جدا وسريعة، وجار تطوير المنازل المتضررة، وحصر 2000 مركز في الحسينية سيتم العمل فيهم جدا، كما أنّها تحتوي على 41 قرية لم يكن مخدوما منها بالصرف الصحي إلا ربعها، وبعد انتهاء المبادرة ستحصل كل القرى على جمبع الخدمات.