بعد بتر قدمه.. عمرو محمود ياسين يوعد شريف دسوقي: هنشتغل مع بعض قريب

حرص الكاتب عمرو محمود ياسين، على دعم الفنان شريف دسوقي، وذلك بعد بتر قدمه في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قائلًا: «هنشتغل مع بعض قريب».

وكتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «ألف سلامة عليك، أكيد ده اختبار كبير من ربنا، وقدر الله وما شاء فعل.. خلي بالك على صحتك وتماسك، وبإذن الله هنشتغل مع بعض قريب لأني من معجبينك.. وأول عمل يكون فيه دور مناسب هسعد بوجودك فيه.. ولتستمر الحياة.. خليك قوي».

وكان الفنان شريف دسوقي قد أصيب نهاية عام 2020 خلال تصوير فيلم وقفة رجالة، وتسببت الإصابة في خراج عمقه أكثر من 7 سنتيمترات، وظل يتردد على المستشفى للعلاج، ونصحه أحد الأطباء بوضع قدمه في مياه البحر المالح للاستشفاء.

وحرص عدد من الفنانين على دعم الفنان شريف دسوقي، خلال الساعات القليلة الماضية، لعل أبرزهم الممثل الشاب محمد إبراهيم يسري، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعيدًا عن أد إيه شريف دسوقي ممثل قوي جدًا وحقيقي، بس أنا كمان بحبه أوي على المستوى الإنساني، وعدى بصعاب كتيرة و دائمًا كان بيتغلب عليها لأنه مؤمن إنه هيقدر يعديها وده اللي بيعمله دائما».

وتابع: «شريف دسوقي للأسف اتعرض لمشكلة صحية والدكاترة اضطروا لبتر رجله، أنا متأكد مليون في المية إنك إن شاء الله هتعدي المحنة دي كعادتك وكمان إنت دلوقتي مش لوحدك، مصر كلها بجد بتحبك وبيدعولك، ربنا يقويك ويقومك لينا بألف سلامة يا شريف ويعديك من المحنة دي يا رب يا حبيبي».