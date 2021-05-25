حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 117 تذكرة «هيروين وشابو» بسوهاج

أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود عبدالوهاب، مدير نيابة مركز سوهاج، بحبس تاجر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المخدرات، وشروعه في ترويج كمية من مخدر الهيروين القاتل والشابو على عملائه المتعاطين للمواد المخدرة، وضبط بحوزته 117 تذكرة «هيروين وشابو»، وأمرت النيابة العامة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيميائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير بشأنها.

تلقي اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بقيام أحد تجار المخدرات بتوزيع كمية من المواد المخدرة علي المتعاطين بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رأفت الشندويلي، رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد أحمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج، لإعداد خطة لضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة.

وتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة سوهاج، من ضبط المتحري عنه ويدعى «محمد.م.ا» وشهرته محمد أبو حسين، 28 عامًا، عامل، مقيم قلفاو مركز سوهاج.

وضبط بحوزته 92 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر زنة 276 جراما، و25 تذكرة لمادة الشابو المخدر زنة 75 جراما، ومبلغ 2930 جنيهاً وهاتف محمول، ومعيار بلاستيكي لتجزئة مخدر الشابو، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٨٢٥ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز شرطة سوهاج، وبالعرض علي النيابة العامة امرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.