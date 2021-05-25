حقيقة اصطدام سيارة مجهولة بـ«عربيات مدينة نصر»: «ميكانيكي بيلعب وضرب النار طلع صوت الشكمان»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تمّ تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن مقطع فيديو يتضمن اصطدام قائد سيارة مجهولة بعدد من السيارات وإشعال النيران وإطلاق الأعيرة النارية على المارة بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

فيديو متداول لاصطدام سائق سيارة بمجموعة عربيات

بالانتقال والفحص، تمّ التقابل مع مالكي السيارتين المتضررتين بمقطع الفيديو وبسؤالهما قررا أنَّه في أثناء قيام قائد السيارة المشار إليها بمقطع الفيديو باللهو بالسيارة قيادته اصطدم بالسيارتين خاصتهما مما أدى لإحداث تلفيات بها، وأضافا بعدم وجود ثمة إطلاق لأعيرة نارية والأصوات كانت صادرة من «الشكمان» الخاص بالسيارة المشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المتسببة فى الواقعة وتبين أنها ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وبتستدعائه قرر بعدم علمه بملابسات الواقعة، وأن السيارة وقت إرتكاب الواقعة كانت بحوزة ميكانيكي، ومقيم بدائرة القسم لإصلاحها، وعقب استلامها منه تلاحظ له وجود تلفيات بها فأرسلها لأحد مراكز الصيانة وتعهد بإحضارها أمام النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الميكانيكي المتسبب في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بأنَّه حال سيره بالسيارة لتجربتها إصطدمت به سيارة مجهولة من الخلف مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده والإصطدام بالسيارتين المشار إليهما.

وفي وقت لاحق تبلغ للأجهزة الأمنية من مالك السيارة محل الواقعة بتضرره من القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه ومالكى السيارتين لاشتراكهم في نشر أخبار كاذبة مما يسيئ إليه.