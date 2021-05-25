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الأمن يحبط محاولة قتل أخذا بالثأر بالنزهة: كلمة السر «ميكروباص من غير أرقام»

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الوطن
12:39 م | الثلاثاء 25 مايو 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

اشتبهت  قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، خلا لجولة أمنية، في سيارة ميكروباص دون لوحاتها الخلفية، وبها تلاعب باللوحة الأمامية حال توقفها بجانب الطريق.

ولاستبيان الأمر تم ضبط 7 أشخاص، مقيمون بمحافظة أسيوط، لإثنين منهم محل إقامة أخر بدائرة قسمى شرطة الزيتون – السلام أول، وبحوزتهم (فرد محلى الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار - و3 قطع سلاح أبيض).

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بأنهم كانوا في سبيلهم لارتكاب واقعة قتل أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس وأصل بلدته بمحافظة أسيوط، لوجود خلافات ثأرية بينه وبين أحد المتهمين، وباستدعاء المجني عليه لتهمهم بالشروع في خطفه وقتله.

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